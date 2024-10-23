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網球／許育修退日本好手 海碩盃男單挺進16強

中央社／ 台北23日電
許育修。海碩盃臉書
許育修。海碩盃臉書

台灣網球好手許育修今天在2024台北海碩公開賽男單首戰，以直落二扳倒日本好手綿貫陽介，順利挺進16強，下一輪將與委內瑞拉好手奧利維拉爭奪8強門票。

許育修今天在台北海碩網球公開賽「雙線出擊」，首先登場的男單賽事，以6比3、6比4力退日本好手綿貫陽介，順利搶進16強；不過緊接著與韓國好手鄭允成搭檔的男雙，卻以4比6、3比6落敗，無緣單日取得兩勝。

許育修賽後接受媒體聯訪時表示，男單首盤先被破發，所幸也立刻回敬破發，讓自己維持住氣勢，加上對手在擊球上也出現比較多失誤，而且平常都在比賽場地訓練的關係，對場地適應很快，銜接比賽也很順利，最後如願拿下勝利。

值得一提的是，此役同時是許育修生涯在海碩網球公開賽的男單首勝，他自評過往在世界職業網球協會（ATP）挑戰賽的經驗不是很豐富，但歷經近2、3年的洗禮，在打法上較為成熟、穩定，「所以很開心拿到海碩盃的單打首勝。」

接下來將對戰委內瑞拉好手奧利維拉（GonzaloOliveira）、爭取男單8強資格。許育修透露，昨天有在網路研究一下對手，而且兩人這次有一起練球，「他在練習上有一些失誤，但昨天看起來控制得不錯，希望迫使他不好發揮。」

曾在海碩網球公開賽勇奪男雙亞軍，許育修這次與韓國好手鄭允成搭檔，帶著享受比賽的心情上陣，並期許自己盡可能與鄭允成配合好、打出好看的比賽，可惜兩人最後以直落2吞敗，無緣擠身男雙8強之列。

挑戰賽 海碩盃 許育修

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