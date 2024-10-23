網球／曾俊欣搶到周杰倫演唱會門票 許願與偶像對打網球

金曲歌王周杰倫的「嘉年華」演唱會門票今天正式開賣，15萬張票在5分鐘內完售。台灣「網球一哥」曾俊欣透露搶到2張票，更許願與偶像對打。

周杰倫將於12月上旬在台北大巨蛋開唱，「嘉年華」演唱會門票今天正式開賣，立刻引起搶購。其中，今天在2024台北海碩網球公開賽出戰的曾俊欣，賽後接受媒體聯訪時透露，已經買好2張門票，「那時候剛好是休賽季，畢竟我從來沒有現場看過，應該是蠻特別的體驗」。

有趣的是，周杰倫也熱愛打網球，曾俊欣甚至曾經在偶像的社群媒體留言，期望藉此有機會與周杰倫對打，「看到他練得比一些職業選手還要勤勞，我記得好像是留言說，如果沒有當歌手，台灣第1的稱號應該就是他了。」

在這次的台北海碩網球公開賽，曾俊欣雙線出擊，昨天男單挺進16強後，今天則與何承叡搭檔征戰男雙16強，但最後以2比6、7比6（7比5）、10比12落敗，他透露一開始有點綁手綁腳，感覺沒有放得很開，不過第2盤漸入佳境，「可惜第3盤的關鍵球沒有這麼幸運」。

睽違5年再搭檔，何承叡認為，曾俊欣的底線扎實，截擊也隨著比賽進行愈來愈俐落，尤其第2盤的發球局發揮不錯，給予對手一些壓力。

曾俊欣、何承叡將在下週於韓國舉行的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽繼續攜手，曾俊欣認為兩人一定能表現得更好。

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