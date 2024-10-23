亞洲帕委會執委會議首在台舉行 鄭世忠：別具意義

亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠今天在開幕典禮上致詞表示，APC來台舉行執委會議別具意義，也提及總統賴清德對於運動平權、帕運競技的重視。

2002年10月30日，亞洲帕拉林匹克理事會在韓國釜山宣告成立；2006年，與遠南運動會聯合總會合併，更名為亞洲帕拉林匹克委員會（Asian ParalympicCommittee, APC）。

APC總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比，這次共有近30名執行委員及工作人員來台參與會議，而2026年名古屋亞帕運的籌委會也有派人來台參與會議，第一時間交換訊息。

鄭世忠在致詞時表示，歡迎APC到台灣舉行重要會議，從去年杭州亞帕運到今年巴黎帕運，教育部、體育署、國訓中心、運科中心都全力支持選手，給予最大幫助。

鄭世忠特別提及賴總統對於運動平權以及適應運動與帕拉競技的重視，明年運動部若能順利成立，也必定規劃適應運動司，強化帕拉競技全民化與運動平權的任務。

APC執委會議首度在台灣舉行，鄭世忠認為相當有意義，也表示台灣在體育運動這方面的努力讓世界都看見。他透露，「明年5月，國際帕拉林匹克委員會會長也將來台，對台灣來說更是重大的一步。」

對於賴總統支持巴黎帕運選手後勤支援以及回國後的接見，APC主席馬吉德（Majid Rashed）也在會中表達讚賞。

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