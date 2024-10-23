快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

亞洲帕委會執委會議首在台舉行 鄭世忠：別具意義

中央社／ 台北23日電
亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠（前左3）23日出席開幕典禮時強調APC來台舉行執委會別具意義，代表台灣在體育運動方面的努力讓世界都看見。（體育署提供） 中央通訊社
亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠（前左3）23日出席開幕典禮時強調APC來台舉行執委會別具意義，代表台灣在體育運動方面的努力讓世界都看見。（體育署提供） 中央通訊社

亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠今天在開幕典禮上致詞表示，APC來台舉行執委會議別具意義，也提及總統賴清德對於運動平權、帕運競技的重視。

2002年10月30日，亞洲帕拉林匹克理事會在韓國釜山宣告成立；2006年，與遠南運動會聯合總會合併，更名為亞洲帕拉林匹克委員會（Asian ParalympicCommittee, APC）。

APC總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比，這次共有近30名執行委員及工作人員來台參與會議，而2026年名古屋亞帕運的籌委會也有派人來台參與會議，第一時間交換訊息。

鄭世忠在致詞時表示，歡迎APC到台灣舉行重要會議，從去年杭州亞帕運到今年巴黎帕運，教育部、體育署、國訓中心、運科中心都全力支持選手，給予最大幫助。

鄭世忠特別提及賴總統對於運動平權以及適應運動與帕拉競技的重視，明年運動部若能順利成立，也必定規劃適應運動司，強化帕拉競技全民化與運動平權的任務。

APC執委會議首度在台灣舉行，鄭世忠認為相當有意義，也表示台灣在體育運動這方面的努力讓世界都看見。他透露，「明年5月，國際帕拉林匹克委員會會長也將來台，對台灣來說更是重大的一步。」

對於賴總統支持巴黎帕運選手後勤支援以及回國後的接見，APC主席馬吉德（Majid Rashed）也在會中表達讚賞。

巴黎帕運 體育署

延伸閱讀

體操／全國錦標賽首度進軍台東 體育署還帶來好消息

射箭／亞洲青年青少年錦標賽 林鴻道力邀感受台灣熱情

政院：台灣品牌國際賽事 環島自行車山林運動是重點

羽球／李洋想選理事長 體育署樂觀其成開始輔導

相關新聞

羽球／全網捕捉麥當勞《獵人》99號！戴資穎宣布：我是奇犽

麥當勞與人氣動漫《HUNTER×HUNTER獵人》推出聯名周邊，許多台灣網紅收到公關品，號碼備受粉絲關注，其中人氣角色奇犽的99號始終未曝光，如今羽球一姊戴資穎在IG限動公布自己就是99號主人。

Live／U17亞洲盃足球資格賽 中華VS.伊拉克

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，23日起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與27日則將對上烏茲別克與巴勒斯坦，力拚分組第1名直接晉級會內賽，或是分組第2名擇

籃網球／亞錦賽中華隊不敵泰國 預賽1勝3負 

2024亞洲籃網球錦標賽漸入高潮，中華籃網球隊過去2天經過延賽與休息日後，今天出戰勁敵泰國，泰國挾年輕體力好及高命中率，...

亞洲帕委會執委會議首在台舉行 鄭世忠：別具意義

亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠今天在開幕典禮上致詞表示，APC來台舉行執委會議別具...

橫跨4縣市！登山王單車賽後天登場 武嶺停車場明起封閉

「KOM台灣自行車登山王挑戰」自行車活動後天（25日）登場，路線從宜蘭運動公園直上海拔3275公尺的合歡山武嶺。為因應賽...

羽球／安洗瑩「無視」教練引發討論 南韓羽協會長遭議員砲轟

南韓球后安洗瑩日前復出，在丹麥公開賽不敵中國大陸女將王祉怡，奪下亞軍，比賽中她無視教練畫面引發討論。南韓羽協會長金澤圭昨天出席國政監察時，遭議員痛批抹黑安洗瑩。 安洗瑩巴黎奧運奪金後，爆料南韓羽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。