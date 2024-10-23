羽球／全網捕捉麥當勞《獵人》99號！戴資穎宣布：我是奇犽

麥當勞與人氣動漫《HUNTER×HUNTER獵人》推出聯名周邊，許多台灣網紅收到公關品，號碼備受粉絲關注，其中人氣角色奇犽的99號始終未曝光，如今羽球一姊戴資穎在IG限動公布自己就是99號主人。

近日網紅們陸續公開自己收到公關品，有人因不熟該動漫，遭到粉絲們炎上。公關品上有獵人試驗考生號碼牌的設計，還有網友統計，各號碼分別是由哪位藝人或網紅拿到，但3天過去99號尚未現身，因此有人在Threads發起活動「99號全網捕捉」。

戴資穎今天下午發布IG限時動態，宣布她就是99號主人，她開心寫道：「我是99號奇犽欸！謝謝麥當勞。」

戴資穎宣布自己是99號。 截圖自戴資穎IG限動

消息迅速傳到各大社群媒體，網友們紛紛表示，「原來是我們小戴拿到！覺得很可以」、「全網通緝的99號居然是戴資穎！超好笑，我戴威武」、「99號是我們羽球天后戴資穎！應該不會有人有意見吧」。

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