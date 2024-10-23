羽球／安洗瑩「無視」教練引發討論 南韓羽協會長遭議員砲轟

南韓球后安洗瑩日前復出，在丹麥公開賽不敵中國大陸女將王祉怡，奪下亞軍，比賽中她無視教練畫面引發討論。南韓羽協會長金澤圭昨天出席國政監察時，遭議員痛批抹黑安洗瑩。

安洗瑩巴黎奧運奪金後，爆料南韓羽協黑暗面，並為了養傷休息超過2個月。安洗瑩上周傷癒復出，在丹麥公開賽拿下亞軍。比賽中她無視教練成池鉉指導，被認為是在和南韓羽球體制無言抗議。

Ngeri ngga sih, dikritik sama knetz? Apalagi budayanya junior hormati senior. 🫣 pic.twitter.com/ZKyKCbZcxJ — . (@inisiafi) 2024年10月17日

昨天晚間安洗瑩返回南韓，在機場拒絕媒體訪問，南韓國家隊教練金鹤均表示，「目前仍需要時間接近和溝通，我們能一步步解決問題，需要一起做的事還很多，所以請外界給予等待空間。」

南韓羽協會長金澤圭曾公開表示，「安洗瑩是世界級球星，所以不向選手村長和協會會長打招呼。」據韓媒「朝鮮日報」報導，金澤圭昨天出席國政監察時，議員引用這段話並痛批金澤圭抹黑安洗瑩，議員強調安洗瑩從未故意不打招呼，金澤圭回應，「可能只有我這麼認為吧。」

金澤圭還提到安洗瑩在丹麥賽無視前輩和教練團，隨後議員們繼續譴責金澤圭言論損害安洗瑩的形象，金澤圭最終表示，「我向安洗瑩選手道歉。」

商品推薦