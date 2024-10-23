快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

桌球／WTT蒙貝列冠軍賽 林昀儒、鄭怡靜晉單打16強

中央社／ 台北22日電
林昀儒（左）、鄭怡靜（右）。圖／聯合報系資料照片
林昀儒（左）、鄭怡靜（右）。圖／聯合報系資料照片

在法國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列冠軍賽今天開打，台灣一哥林昀儒男單首輪以3比1淘汰英格蘭選手皮奇福德，與一姐鄭怡靜分頭挺進單打16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列（Montpellier）冠軍賽，賽事級別僅次於大滿貫和年終總決賽，僅設男、女單打項目，總獎金50萬美元（約新台幣1616萬元），獲得冠軍的選手可獲得3萬美元和1000分積分。

本週世界排名重返前10的林昀儒男單首輪出戰排名58的英格蘭選手皮奇福德（Liam Pitchford），雙方曾兩度交手，各拿1勝，最近一次在去年馬斯開特（Muscat）挑戰賽碰頭，林昀儒以1比3敗下陣來。

林昀儒今天首局以11比7先下一城，次局則在9比10落後情況下，對手先是擦網後出界，隨後林昀儒反手進攻，連追3分，以12比10逆轉搶下。

林昀儒第3局未能把握機會，開局就陷入0比4落後，以9比11丟掉1局，所幸第4局回穩，一開始就連得3分，重新打出氣勢，最終以11比6迎接勝利。

在收下16強門票後，林昀儒接下來將對戰丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth）、埃及選手阿薩爾（OmarAssar）之間的勝方。

台灣這次共有4名選手參賽，世界排名第10的鄭怡靜稍早面對排名第49波蘭選手博裘（Natalia Bajor），在以11比5拿下首局後，次局費了一番功夫，才以12比10搶下，第3局在3比0領先時，以一波8比3攻勢成功關門，順利躋身16強。

不過，19歲小將高承睿面對先前在亞錦賽曾爆冷以3比1扳倒中國球王王楚欽的韓國新星吳晙誠，未能突圍，以直落3落敗，無緣晉級。

至於40歲老將黃怡樺明天才會在女單首輪亮相，將與16歲埃及小將戈達（Hana Goda）爭奪16強門票。

大聯盟 林昀儒 鄭怡靜

延伸閱讀

林昀儒電影客串初體驗NG不多 王冠閎喊話不排斥演出

桌球亞錦賽／林昀儒不敵張本智和 無緣男單4強

桌球亞錦賽／林昀儒桌球亞錦賽8強對決張本智和 距獎牌差1勝

桌球亞錦賽／林昀儒橫掃向鵬 晉級男單16強

相關新聞

羽球／全網捕捉麥當勞《獵人》99號！戴資穎宣布：我是奇犽

麥當勞與人氣動漫《HUNTER×HUNTER獵人》推出聯名周邊，許多台灣網紅收到公關品，號碼備受粉絲關注，其中人氣角色奇犽的99號始終未曝光，如今羽球一姊戴資穎在IG限動公布自己就是99號主人。

Live／U17亞洲盃足球資格賽 中華VS.伊拉克

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，23日起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與27日則將對上烏茲別克與巴勒斯坦，力拚分組第1名直接晉級會內賽，或是分組第2名擇

籃網球／亞錦賽中華隊不敵泰國 預賽1勝3負 

2024亞洲籃網球錦標賽漸入高潮，中華籃網球隊過去2天經過延賽與休息日後，今天出戰勁敵泰國，泰國挾年輕體力好及高命中率，...

亞洲帕委會執委會議首在台舉行 鄭世忠：別具意義

亞洲帕拉林匹克委員會（APC）執委會議首次在台灣舉行，體育署長鄭世忠今天在開幕典禮上致詞表示，APC來台舉行執委會議別具...

橫跨4縣市！登山王單車賽後天登場 武嶺停車場明起封閉

「KOM台灣自行車登山王挑戰」自行車活動後天（25日）登場，路線從宜蘭運動公園直上海拔3275公尺的合歡山武嶺。為因應賽...

羽球／安洗瑩「無視」教練引發討論 南韓羽協會長遭議員砲轟

南韓球后安洗瑩日前復出，在丹麥公開賽不敵中國大陸女將王祉怡，奪下亞軍，比賽中她無視教練畫面引發討論。南韓羽協會長金澤圭昨天出席國政監察時，遭議員痛批抹黑安洗瑩。 安洗瑩巴黎奧運奪金後，爆料南韓羽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。