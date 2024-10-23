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羽球／養傷申請「排名保護」 戴資穎今年不再出賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
戴資穎今年不再參賽。 聯合報系資料照
戴資穎今年不再參賽。 聯合報系資料照

原定年底退休的羽球「小戴」戴資穎，在世界羽球聯盟本周公告的最新排名申請「排名保護」，今年確定不再出賽。教練賴建誠透露，戴資穎申請排名保護是希望能專心養傷，避免強制出賽規定遭罰款，是否會影響退休計畫要等傷癒才有討論空間。

戴資穎九月在中國大陸公開賽後就因傷停賽，昨天世界羽聯公布最新世界排名，她仍因西班牙好手馬琳排名下滑而升至第四，不過日前她提出排名保護鎖定在第五名位置，依規定至少三個月、最多十二個月無需參賽，戴資穎必須等到明年一月才有機會重回國際賽場。

依世界羽聯規定，世界排名前卅二的選手得因傷勢、懷孕等可能導致長期缺陣的因素提出排名保護申請，可免除強制參賽，且復出後得以受保護排名繼續參加巡迴賽「高等級」賽事。

除了戴資穎外，東京奧運女單金牌、大陸名將陳雨菲也在今年巴黎奧運後申請排名保護，名次鎖定在世界第二。

巴黎奧運 戴資穎 東京奧運 陳雨菲

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