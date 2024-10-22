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海碩男網／連拿11局擊敗日本對手 曾俊欣挺進第二輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣在海碩盃首輪輕取對手，挺進到第二輪。圖／大會提供
曾俊欣在海碩盃首輪輕取對手，挺進到第二輪。圖／大會提供

台北海碩網球公開賽在今天繼續進行首輪賽事，其中我國「夜市球王」曾俊欣在男單首輪遭遇日本選手守屋宏紀，儘管在首盤前段一度與對手纏鬥，但盤中隨即掌控比賽節奏，以連拿11局表現關門，以6：2、6：0勝出，搶下第二輪門票。

男單世界排名第125名的曾俊欣，今天在首輪賽事遭遇世界排名第375名的日本選手守屋宏紀，在首盤開打後就展開強勢攻勢，儘管在第3局被對手化解兩個破發點，比賽也一度進入到1：2，不過接下來到比賽結束他卻連拿11局，包括在第二盤賞給對手貝果，以直落二搶下第二輪門票。

對於海碩盃首輪強勢擊退對手，曾俊欣賽後表示，今天一下場就感覺到發球蠻順的，可能是他今年發球表現最好的一場比賽，「今天戰術就是盡量多變化節奏，有時候切球、吊短球，讓他比較抓不到節奏，可能失誤就比較多，我覺得這個戰術，今天執行的還不錯。」

前一次在台北網球中心出賽，曾俊欣代表中華隊在台維斯盃迎戰波赫，不過卻因為對於硬地場地的不適應表現不如預期，但他透露經過台維斯盃的洗禮後，加上上周就提前來備戰，加強在硬地的技巧後，今天對於場地適應度已提升不少。

對於第二輪將再遭遇日本選手內田海智，曾俊欣也透露希望能一場一場慢慢來，朝著冠軍目標前進，「下一場對日本對手也會是挑戰，底線對戰他打法滿快的，我覺得自己打法上必須更聰明一點，不能硬碰硬，會把專注力放在下一場比賽。」

台維斯盃 曾俊欣 海碩盃

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