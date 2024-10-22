拳擊／不再尋求奧運衛冕？陷性別爭議克莉芙宣布將轉戰職業

今年巴黎奧運期間深陷性別爭議的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天宣布了她的生涯新規劃：成為一名職業拳擊手。

克莉芙與台將林郁婷的奧運奪金之旅並不順遂。在賽事進行過程中，2人的性別問題成為國際奧會（IOC）與國際拳總（IBA）的爭論焦點。克莉芙曾在去年被國際拳總因性別資格測試而禁止參加世界錦標賽，然而至今尚未有確鑿證據支持這一決定，國際奧會則全力支持克莉芙參賽。

克莉芙在8月份向媒體透露，這段時間她受到了大量謾罵，這些針對她性別的揣測使她的奧運旅程變得痛苦不堪。這些言論不僅影響了他的心理狀態，也讓他的成就蒙上了陰影。 但近日，他決定開闢新的道路。克莉芙在周日的記者會上表示：「我想藉機向媒體和年輕女性分享我的故事。」他透露，將有一部關於他成功故事的紀錄片在國際平台上播放，並且宣布即將進軍職業拳擊。

雖然目前克莉芙收到了許多邀請，但尚未確定將在哪裡開始職業生涯。克莉芙說：「作為阿爾及利亞人，我想讓世人看看我們在專業領域的能力。」