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2025高雄富邦馬拉松報名倒數 上屆最吸睛「恐龍競速爭霸賽」再度登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
上屆賽事相當吸睛的「恐龍競速爭霸賽」再度登場。圖／運發局提供
上屆賽事相當吸睛的「恐龍競速爭霸賽」再度登場。圖／運發局提供

2025高雄富邦馬拉松明年1月11、12日登場，報名人數逾1.1萬人、已超越上屆人數。高市運動發展局表示，各項組別報名熱烈，上屆賽事相當吸睛的「恐龍競速爭霸賽」再度登場，在世運大道全力衝刺150公尺搶獎金，現仍有名額，報名至30日截止，把握最後期限踴躍報名。

運發局說明，高雄富邦馬拉松共有全馬、半馬、休閒組別及恐龍競速爭霸賽，分析今年報名資料，在性別方面有72%男性、28%女性；在地區方面有63%為高雄市民、27%為外縣市民眾，國際跑者來自日本、美國、英國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、巴西、肯亞等，顯示高雄富邦馬拉松魅力與指標性，為國內外跑者年度賽事之一。

運發局表示，跑友期待已久的「蚵仔寮」經典路線回歸，賽道巧妙結合高雄港都風情與自然景觀，也將跑進左營海軍基地內欣賞軍港風華，還推出美食補給站提供多種特色美食小吃，如蚵仔寮海味滿滿烏魚子、旗山香蕉蛋糕、滷味與檸檬愛玉等，讓跑者完賽享受美食。

此外，今年新增特色休閒組3K類型，包括動物變裝嘉年華與寵物路跑嘉年華，邀請大小朋友穿上創意變裝，化身可愛動物參與這場童趣滿滿路跑，享受親子間趣味互動，也歡迎攜帶寵物同行，讓毛小孩參與馬拉松賽事。為推動運動平權，也有競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，提供視障組跑者參賽陪跑服務，打造高雄成為運動友善城市。

運發局說，富邦人壽邀請跑者響應「富邦Run For Green」計畫，完賽里程累積滿40公里，富邦就為跑者種下一棵樹，希望將更多愛跑民眾的運動足跡，轉化為愛護地球的綠色影響力；欲參賽跑者可上「高雄富邦馬拉松」官網，報名將至10月30日晚上11點59分截止。

上屆賽事相當吸睛的「恐龍競速爭霸賽」再度登場。圖／運發局提供
上屆賽事相當吸睛的「恐龍競速爭霸賽」再度登場。圖／運發局提供
上屆高雄富邦馬拉松全馬起跑。圖／運發局提供
上屆高雄富邦馬拉松全馬起跑。圖／運發局提供

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