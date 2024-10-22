羽球／戴資穎申請排名保護專心養傷 今年將不再出賽

BWF在今天公布本周最新世界排名，其中我國女單一姐戴資穎提出申請「排名保護」，排名也鎖定在上周的女單第5名，但也代表戴資穎在未來3個月將不會再出賽，教練賴建誠表示，申請「排名保護」主要是希望讓戴資穎專心養傷，且不會因為缺賽而面臨罰款。

近期受到傷勢纏身的戴資穎，最近一次出賽已經是9月中在中國大陸公開賽於首輪不敵丹麥選手雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen），而在過去一個月戴資穎則是未再出賽。

而今天BWF公布的最新排名中，戴資穎也以上周的女單第5名提交「排名保護」，依照BWF規定，世界排名前32名的選手可因為傷勢或其他可能導致球員長時間無法出賽的狀況，在提出醫療或相關文件後申請「排名保護」，受到「排名保護」的球員將可免除強制性參賽的罰款，且復出後得以受保護排名參加巡迴賽高等級賽事，但不列入種子排位，同時也將失去獲得該年度獎金的資格。

「排名保護」時間為至少3個月、至多12個月，也代表戴資穎本季將不會再出賽，最快要到明年1月中才可能重返球場，且在復出後2年內都將不得再申請「排名保護」。

對於原訂在今年底退休的戴資穎於此時申請「排名保護」，教練賴建誠解釋，主要還是希望戴資穎能夠專心養傷，避免因為缺賽面臨罰款，等傷勢好轉再討論下一步；除了戴資穎外，本周女單排名第2名的大陸好手陳雨菲，在8月底時也已經申請「排名保護」。