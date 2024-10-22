足球／U17亞洲盃資格賽明開踢 中華隊首戰強權伊拉克 

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，明天起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與27日則將對上烏茲別克與巴勒斯坦，力拚分組第1名直接晉級會內賽，或是分組第2名擇優晉級的機會，中華隊總教練陳春智就表示，球員目前贏球企圖心相當強，期待能奪下佳績。

2025年U17亞洲盃資格賽共有43國參賽，分為10組進行分組賽，其中中華隊與伊拉克、巴勒斯坦和烏茲別克一同分在E組，賽事也將於23日起在輔大足球場展開，每個分組第1名球隊加上5個成績最佳的分組第2名將能晉級到明年在沙烏地阿拉伯舉行的會內賽。

而今年中華隊以去年東亞男足U15錦標賽成員為主體，並從去年就展開募集的訓練，儘管日前一度計畫前往南韓移訓應故無法成行，但仍在國內與北市大、輔大、桃園國際高中進行友誼賽，以戰養戰，期待以最佳狀態迎戰。

中華隊教練陳春智就表示，這批選手是他帶隊這幾屆來，狀況與條件最好的一屆，「明天這場球賽我們很有信心，伊拉克是亞洲強國，但台灣這批選手經過一年多訓練和出國比賽，請大家拭目以待，我們有信心贏下來。這屆都是與西亞同組，去年我曾帶隊遇過敘利亞跟約旦，跟西亞球隊抗衡很有信心。」

陳春智認為，西亞球員的個人技巧都相當好，身體也較東亞球員壯碩，如果中華隊能在上半場守住防線，甚至是率先取分，那比賽進入第70到90分鐘將會成為勝負關鍵。

中華隊首戰對手伊拉克曾在2016年拿下U17亞洲盃冠軍，至於烏茲別克則是在2012年拿下過冠軍，實力相當堅強，至於巴勒斯坦這次則是克服萬難來台參賽，教練費拉斯（Feras Abu Redwan）表示，由於巴勒斯坦國內正陷入戰火，要集結球員訓練非常困難，甚至一些在黎巴嫩的球員這次也無緣為國效力，「但我們仍想要盡力完成比賽，希望能將晉級的好消息帶回國內。」