快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／U17亞洲盃資格賽明開踢 中華隊首戰強權伊拉克 

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
U17亞洲盃資格賽E組賽事將在明天起於輔大足球場舉行。記者劉肇育／攝影
U17亞洲盃資格賽E組賽事將在明天起於輔大足球場舉行。記者劉肇育／攝影

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，明天起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與27日則將對上烏茲別克與巴勒斯坦，力拚分組第1名直接晉級會內賽，或是分組第2名擇優晉級的機會，中華隊總教練陳春智就表示，球員目前贏球企圖心相當強，期待能奪下佳績。

2025年U17亞洲盃資格賽共有43國參賽，分為10組進行分組賽，其中中華隊與伊拉克、巴勒斯坦和烏茲別克一同分在E組，賽事也將於23日起在輔大足球場展開，每個分組第1名球隊加上5個成績最佳的分組第2名將能晉級到明年在沙烏地阿拉伯舉行的會內賽。

而今年中華隊以去年東亞男足U15錦標賽成員為主體，並從去年就展開募集的訓練，儘管日前一度計畫前往南韓移訓應故無法成行，但仍在國內與北市大、輔大、桃園國際高中進行友誼賽，以戰養戰，期待以最佳狀態迎戰。

中華隊教練陳春智就表示，這批選手是他帶隊這幾屆來，狀況與條件最好的一屆，「明天這場球賽我們很有信心，伊拉克是亞洲強國，但台灣這批選手經過一年多訓練和出國比賽，請大家拭目以待，我們有信心贏下來。這屆都是與西亞同組，去年我曾帶隊遇過敘利亞跟約旦，跟西亞球隊抗衡很有信心。」

陳春智認為，西亞球員的個人技巧都相當好，身體也較東亞球員壯碩，如果中華隊能在上半場守住防線，甚至是率先取分，那比賽進入第70到90分鐘將會成為勝負關鍵。

中華隊首戰對手伊拉克曾在2016年拿下U17亞洲盃冠軍，至於烏茲別克則是在2012年拿下過冠軍，實力相當堅強，至於巴勒斯坦這次則是克服萬難來台參賽，教練費拉斯（Feras Abu Redwan）表示，由於巴勒斯坦國內正陷入戰火，要集結球員訓練非常困難，甚至一些在黎巴嫩的球員這次也無緣為國效力，「但我們仍想要盡力完成比賽，希望能將晉級的好消息帶回國內。」

U17 中華隊

延伸閱讀

籃網球／亞錦賽失誤過多 中華隊不敵汶萊

籃網球／2024亞錦賽 中華女將小勝巴林

籃網球／亞錦賽中華隊首戰不敵香港 明戰巴林拚開胡

哈瑪斯領袖辛瓦喪命 大陸外交部：巴勒斯坦各派應加強團結

相關新聞

羽球／戴資穎申請排名保護專心養傷 今年將不再出賽

BWF在今天公布本周最新世界排名，其中我國女單一姐戴資穎提出申請「排名保護」，排名也鎖定在上周的女單第5名，但也代表戴資...

拳擊／不再尋求奧運衛冕？陷性別爭議克莉芙宣布將轉戰職業

今年巴黎奧運期間深陷性別爭議的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天宣布了她的生涯新規劃：成為一名職業拳擊手。 克莉芙與台將林郁婷的奧運奪金之旅並不順遂。在賽事進行過程中，2

2025高雄富邦馬拉松報名倒數 上屆最吸睛「恐龍競速爭霸賽」再度登場

2025高雄富邦馬拉松明年1月11、12日登場，報名人數逾1.1萬人、已超越上屆人數。高市運動發展局表示，各項組別報名熱...

許汶而環泳紐約曼哈頓 台灣首位征服3大開放水域泳將

台灣泳將許汶而今天再度挑戰環泳美國紐約曼哈頓島，以9小時5分成績完成壯舉，成為台灣首位完成英吉利海峽、加州卡塔利娜海峽與...

足球／U17亞洲盃資格賽明開踢 中華隊首戰強權伊拉克 

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，明天起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與2...

泰拳／亞洲公開邀請賽落幕 我國好手5金入袋

經過4天的激烈競賽，「2024 IFMA 亞洲泰拳公開邀請賽」（2024 Asian Open Cup Invitati...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。