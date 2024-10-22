許汶而環泳紐約曼哈頓 台灣首位征服3大開放水域泳將

台灣泳將許汶而今天再度挑戰環泳美國紐約曼哈頓島，以9小時5分成績完成壯舉，成為台灣首位完成英吉利海峽、加州卡塔利娜海峽與紐約曼哈頓島3大開放水域的好手。

許汶而昨天第一次挑戰環泳曼哈頓，總距離約48.5公里，沿途將經過曼哈頓對外連結的20座大橋，不過下水即遇上頂流，難以順利前進，船長在4小時後要求放棄，許汶而無奈返回，但仍決定拖著疲憊身軀，堅持隔天繼續挑戰。

許汶而今天在插著國旗的輕艇陪同下，上午從世貿中心附近的遊艇碼頭出發，一路游到太陽下山，曼哈頓建築亮起耀眼光彩，以9小時5分完成壯舉，在輝煌夜景下披著國旗返回。

許汶而說，很高興今天終於完成今年最重大的任務，成為3大開放水域3冠王的台灣第一人，全世界大概只有330人完成，是很重大的里程碑。「很高興代表台灣完成這項創舉，國旗全程在曼哈頓飄揚，當下非常感動，它是我前進的力量」。

她表示，很高興在全球不同舞台上讓世界看見台灣，「我們在這項運動上是發光發熱的，希望接下來可以帶回更多東西回到台灣，讓台灣人民更親近海洋」。

許汶而7月底使用最簡單的裝備，以12小時17分完成泳渡英吉利海峽（English Channel），8月底到南加州，以13小時21分鐘成為泳渡卡塔利那海峽（CatalinaChannel）的第一位台灣人，9月中轉戰紐約準備環泳曼哈頓，今天終於完成心願。