快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

許汶而環泳紐約曼哈頓 台灣首位征服3大開放水域泳將

中央社／ 紐約21日專電
長泳好手許汶而成功完成環泳紐約曼哈頓，成為台灣首位完成全球3大開放水域的泳將。 （許汶而提供）中央社
長泳好手許汶而成功完成環泳紐約曼哈頓，成為台灣首位完成全球3大開放水域的泳將。 （許汶而提供）中央社

台灣泳將許汶而今天再度挑戰環泳美國紐約曼哈頓島，以9小時5分成績完成壯舉，成為台灣首位完成英吉利海峽、加州卡塔利娜海峽與紐約曼哈頓島3大開放水域的好手。

許汶而昨天第一次挑戰環泳曼哈頓，總距離約48.5公里，沿途將經過曼哈頓對外連結的20座大橋，不過下水即遇上頂流，難以順利前進，船長在4小時後要求放棄，許汶而無奈返回，但仍決定拖著疲憊身軀，堅持隔天繼續挑戰。

許汶而今天在插著國旗的輕艇陪同下，上午從世貿中心附近的遊艇碼頭出發，一路游到太陽下山，曼哈頓建築亮起耀眼光彩，以9小時5分完成壯舉，在輝煌夜景下披著國旗返回。

許汶而說，很高興今天終於完成今年最重大的任務，成為3大開放水域3冠王的台灣第一人，全世界大概只有330人完成，是很重大的里程碑。「很高興代表台灣完成這項創舉，國旗全程在曼哈頓飄揚，當下非常感動，它是我前進的力量」。

她表示，很高興在全球不同舞台上讓世界看見台灣，「我們在這項運動上是發光發熱的，希望接下來可以帶回更多東西回到台灣，讓台灣人民更親近海洋」。

許汶而7月底使用最簡單的裝備，以12小時17分完成泳渡英吉利海峽（English Channel），8月底到南加州，以13小時21分鐘成為泳渡卡塔利那海峽（CatalinaChannel）的第一位台灣人，9月中轉戰紐約準備環泳曼哈頓，今天終於完成心願。

延伸閱讀

WNBA／驚險逆轉山貓！紐約自由人延長賽奪隊史首冠

首挑戰泳渡環曼哈頓失敗 許汶而：有遺憾才能再回來

MLB／洋基、道奇夢幻對決倒數？紐約地鐵大戰也有看頭

「拜登智力像小孩」川普出席紐約慈善晚宴 一反傳統嘲諷對手

相關新聞

羽球／戴資穎申請排名保護專心養傷 今年將不再出賽

BWF在今天公布本周最新世界排名，其中我國女單一姐戴資穎提出申請「排名保護」，排名也鎖定在上周的女單第5名，但也代表戴資...

足球／U17亞洲盃資格賽明開踢 中華隊首戰強權伊拉克 

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，明天起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與2...

拳擊／不再尋求奧運衛冕？陷性別爭議克莉芙宣布將轉戰職業

今年巴黎奧運期間深陷性別爭議的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天宣布了她的生涯新規劃：成為一名職業拳擊手。 克莉芙與台將林郁婷的奧運奪金之旅並不順遂。在賽事進行過程中，2

2025高雄富邦馬拉松報名倒數 上屆最吸睛「恐龍競速爭霸賽」再度登場

2025高雄富邦馬拉松明年1月11、12日登場，報名人數逾1.1萬人、已超越上屆人數。高市運動發展局表示，各項組別報名熱...

許汶而環泳紐約曼哈頓 台灣首位征服3大開放水域泳將

台灣泳將許汶而今天再度挑戰環泳美國紐約曼哈頓島，以9小時5分成績完成壯舉，成為台灣首位完成英吉利海峽、加州卡塔利娜海峽與...

泰拳／亞洲公開邀請賽落幕 我國好手5金入袋

經過4天的激烈競賽，「2024 IFMA 亞洲泰拳公開邀請賽」（2024 Asian Open Cup Invitati...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。