泰拳／亞洲公開邀請賽落幕 我國好手5金入袋

經過4天的激烈競賽，「2024 IFMA 亞洲泰拳公開邀請賽」（2024 Asian Open Cup Invitational）」昨天劃上句點，中華隊在「擂台對打」、「禮師舞」2個項目共收穫5金5銀8銅，金牌數僅次於香港隊的6面。

大會會長、中華民國泰國拳協會理事長張恩煌對選手的表現相當滿意，「為了在台灣舉辦的第一次泰拳國際賽，我們準備很久了，不管是禮師舞還是泰拳，我們的環境也慢慢培出養出來了，我們從泰拳的弱國走到中間的行列了，這一步走得相當不容易，希望繼續向前邁進，這要靠大家持續努力和支持。」

張恩煌指出，這次來台參與的國家雖然不多，但參賽的都是亞洲泰拳的菁英，泰國、菲律賓、蒙古、越南、南韓選手表現得都相當不錯，台灣選手還要繼續努力。

台灣選手在「禮師舞」項目獲2金1銀，王士豪以全場最高的9.36分在大師男子組奪金，陳怡靜摘得U23女子組金牌，高詩緯在成年男子組獲得銀牌；「擂台競賽」方面，許戎和20日率先在菁英組-67KG男子組的比賽，擊敗南韓選手，為中華隊奪得第一面金牌。

這也是許戎和第一次參加國際賽，他說：「蠻緊張的，上場打得保守，很多東西還沒有發揮出來，希望下次有機會的話，可以打得更好。」他表示，獲勝關鍵是教練建議的「乾淨得分，不要換拳互轟」，才會有得分效果。

台灣女婿「埃及王子」張默（Mohamed Ismail Abdelfattah Abdelgalil）則在今天-75KG級比賽，與南韓選手激烈拼鬥，對手在打滿2回合後，右肩脫臼主動棄權，張默為台灣添得第2面金牌。

這是張默第2次代表台灣打國際賽，前一次是2年前要去土耳其比賽，但旅行社辦錯簽證，他入境後又被遺送回台灣。後來右膝前十字韌帶斷裂，經過手術、復健後重回戰場，張默說：「能夠代表台灣出賽，是我的榮耀，我很高興能拿下冠軍，我愛台灣。」

黃旭宏則在81KG級冠軍賽，開賽後不久就以左膝重擊印度選手庫瑪爾（Rishabh Kumar）腹部，造成對手倒地無法再戰，奪得台灣第3金；今年六月在世界泰拳錦標賽奪得第5名的台灣拳王林勁成，則是在-71KG級與蒙古選手大戰三回合，以2：3（10：9、9：10、9：10）落敗，他賽後說：「對方人高腳長，身材居劣勢，戰術有錯誤，以為前2回領先，第3回合打得比較退一點點。」