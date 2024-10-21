海碩盃網賽／退會外種子 「世大運男神」李冠毅暌違7年自力闖會內賽

新冠肺炎疫情後首度回歸的台北海碩網球公開賽，地主好手在今天會外第二輪和會內首輪賽程都有驚奇表現，曾被封為「世大運戰神」李冠毅以直落2打敗會外第5種子後，暌違7年再度自力打進ATP挑戰賽單打會內賽，讓他感動地說：「還滿想哭的！」以雙打見長的黃琮豪今在單打會內賽首輪也以直落2打下個人在海碩盃首勝，率先搶進單打16強。

今天有兩位台將在海碩盃會外賽第二輪力拚會內資格，世界排名第1404的李冠毅以遞補身份參賽，今天以兩個6：3力退世界排名第673、法國32歲老將韋柏（Arthur Weber），可惜另一位台將孟慶洋以4：6、4：6不敵世界第516的日本27歲球員高橋悠介，無緣晉級會內。

李冠毅今在打下最後一個賽末點後，不自覺跪在球場，起身後振臂大聲吶喊，似乎要吐出這幾年在球場上的失意，他說：「一路走來，很高興自己沒有放棄自己，現在回過頭來看自己過去走過的路，還滿想哭的。」

李冠毅一度是臺灣最被看好的網球後起之秀，20歲就入選台維斯盃代表隊，2017年初世界排名就衝到個人最高的世界第447，沒想到在同年台北世大運男單8強賽時，頂著烈日打趴倒地後才不得已棄賽，坐著輪椅被推出球場。當時雖讓他有了「世大運戰神」的封號，但因為熱衰竭緣故，復出後身體卻烙印了深深的後遺症，他說：「就是只要一熱就會流很多汗，然後就會覺得累，就會開始抽筋，醫生說我紅血球太少，但試過很多種方法都沒辦法根治，有時沒事又會發作。」

由於世大運後遺症所致，在疫情解封後，李冠毅只能游走在ITF的低階賽事，但他不後悔參加台北世大運遭受的永久性傷害，「畢竟是難得可以為國家效力的機會，即便重新再來，我還是會做一樣的選擇。」

李冠毅從去年接下台灣球員王愷翊的教練工作，師徒倆就一起出國參賽，李冠毅說：「當教練後反而能從不同角度來看比賽，腦袋反而會更清醒一點，過去受到很多人的期待，壓力太大反而會患得患失，現在的心理也比過去更成熟許多。」對於能再度站上挑戰級會內賽，他說：「挑戰賽的

球員實力都很強，不會想太多，一場一場來，看自己能堅持到什麼地方。」

今天率先在會內單打首輪登場的黃琮豪，這次雙打沒有報到名，反倒拿到單打會內外卡，且對上以受傷保護排名參賽的義大利27歲球員奧克萊波（Julian Ocleppo）以7：5、6：4拿下個人在海碩盃史上單打首勝，這也是黃琮豪個人繼去年深圳挑戰賽8強以來，第二次挑戰賽會內單打的勝利。

「很開心，過去拿海碩單打會外外卡都輸，這次終於贏了！」黃琮豪過去在2017、2018年兩度在高雄海碩盃會外單打首輪都早早出局，他說：「上周在深圳雙打打到4強，周六才剛回來，周日只練了一次球，很意外今天單打可以贏，可能是過去雙打發球的訓練，這次發球的落點都不錯，但過去經常會出現突然狀況掉下來的現象，希望今天這個狀況可以維持下去。」

會內賽明天上午11點全面開戰，寶島戰將李冠毅、何承叡、吳東霖、曾俊欣先後於單打賽事出擊，2019雙打冠軍謝政鵬t的雙打賽事不早於晚間6點登場。