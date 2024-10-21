網球／李冠毅晉海碩盃會內賽 撐過低潮情緒激動到想哭

挺過很長一段低潮期，台灣28歲網球好手李冠毅今天取得2024台北海碩公開賽的男單會內賽門票，他透露當下相當激動，腦筋一片空白，甚至想要哭。

在今天的2024台北海碩網球公開賽的男單會外賽，世界排名第1404的李冠毅與法國好手韋伯（ArthurWeber）正面交鋒，最後以2個6比3取勝，搶下這張睽違5年世界職業網球協會（ATP）挑戰賽的男單會內賽門票，讓他賽後情緒激動到想哭，而且腦筋一片空白。

李冠毅賽後接受媒體聯訪時表示，感覺壓力釋放出來，「畢竟挑戰賽每名選手的實力都不錯，所以贏球感覺蠻好的，尤其這次在台灣比賽，很多觀眾幫我們加油，讓我即便落後也不會氣餒，想要趕快追回來。」

然而，其實李冠毅歷經很長一段低潮期，而起因是2017年的台北世界大學運動會，當時的他在高溫下征戰男單8強，可惜卻因抽筋只能選擇退賽，也為往後球員生涯留下後遺症，「我的汗流得比較多，夏天太熱就容易抽筋，檢查結果是說紅血球太少，也試過很多方法，但有時候會發作。」

不後悔代表台灣出賽，李冠毅自評那段時間很想要表現，變得有點患得患失，加上很多人給予期待，導致心情容易受到影響，「現在回想起來就是人生的一個歷練，也感動沒有放棄自己，那段時間我不斷告訴自己再堅持，現在我很享受在球場上。」

會內賽首輪將迎戰同樣從會外賽出線的馬來西亞選手梁瑋剛，李冠毅期盼自己一場一場來，「球是圓的，盡力做好自己的本分。」