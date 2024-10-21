輪椅網球／日本選手強襲2024勝利凱靖盃 冠軍戰吹「和風」

2024勝利凱靖盃國際輪椅網球臺灣公開賽雖然吸引許多歐美好手共襄盛舉，但賽會「常客」日本選手表現依舊強勢，今日（21日）各組四強戰打完，幾乎都有日本選手搶下冠軍賽門票，讓本屆勝利凱靖盃再度吹起濃濃「和風」。

本屆勝利凱靖盃女子單打Main組頭號種子日本好手船水梓緒里，去年曾在同樣場地的永達盃賽事奪冠，今年舊地重遊，在四強賽遭到南非帕奧好手Mariska Venter的頑強抵抗，兩人歷經三盤大戰，船水梓緒里才以6比2、3比6、6比3勝出晉級冠軍戰。

船水梓緒里賽後表示，自己最近嘗試調整持拍方式，訓練時還沒有問題，但實戰卻有些角度會卡關，加上此役對球的彈跳掌控度不理想，導致第二盤突然「當機」，所以到了第三盤及時回穩，才又找回屬於自己的節奏。

泰國傳奇選手Sakhorn Khanthasit準備挑展本屆勝利凱靖盃一日兩冠。主辦單位提供

而明日的女單Main組冠軍戰，船水梓緒里將強碰經驗老到的泰國傳奇好手Sakhorn Khanthasit，去年永達盃，船水梓緒里就是從Khanthasit手裡帶走冠軍，而在本屆勝利凱靖盃之前，兩人今年已交手過3次，船水梓緒里取得2勝1負的對戰優勢，即便如此，她還是不敢掉以輕心，「其實，Khanthasit的反應速度很快，也相當聰明，我還在思考對戰策略，但大方向就是儘可能製造對手失誤，希望能夠收到預期的成效。」

雖然Khanthasit對戰船水梓緒里居於劣勢，但這名綽號「三元」的資深好手依舊老神在在，Khanthasit透露自己在巴黎帕奧結束後休息了很長一段時間，這次來台參加勝利凱靖盃之前，只練了1個禮拜的球就披掛上陣，接下來就準備靠經驗與臨場反應與對手一較高下。

除了女單Main組外，Khanthasit也與英國選手Ruby Bishop攜手前進女雙冠軍戰，明日Khanthasit能否複製去年勝利盃的成功經驗，再寫一日兩冠紀錄，將會是本屆勝利凱靖盃冠軍戰的焦點。

日本好手高野頌吾在勝利凱靖盃男單四強戰演出「下剋上」戲碼殺進冠軍戰。主辦單位提供

另外，男單Main組四強戰部分，第3度來台參賽的日本選手高野頌吾以6比4、6比1直落二演出「下剋上」戲碼，拍下第二種子英國20歲小將Andrew Penney，這是高野頌吾首次在台灣賽事搭上冠軍戰列車。

高野頌吾賽後表示，有過去年來台的經驗後，今年算是有備而來，不但對於整體環境相當熟悉，自己的狀況也調整至「絕好調」，加上一個月前就曾與Penney交手過，所以，這次打起來更加得心應手。不過，高野頌吾將在男單Main組冠軍戰遭遇球風強勢的南韓帕奧好手任胡垣，相信兩人的對決將會擦出激烈火花。

至於台灣選手部分，林金達與王偉軒的組合雖殺進男雙Second組四強，卻遭遇實力堅強的第二種子日本組合菅野浩二/宮城義司，最終，林金達/王偉軒以兩個0比6吞敗止步四強。賽後兩人異口同聲表示，每年幾乎都只有這個時間可以跟國外好手實戰交流，去年參加男雙Main組，第一戰就遇到「籤王」，這次在Second組四強戰，碰上「大前輩」等級的日本組合，都吸取到相當寶貴的經驗值，加上今年來了許多歐美選手，為賽事注入更多「Power Play」元素，這些都會是刺激台灣選手持續努力與成長的重要養分。

台灣男雙組合林金達&王偉軒在四強止步。主辦單位提供