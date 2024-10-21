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網球／莎芭蓮卡擠下斯威雅蒂 重登世界球后寶座

中央社／ 佛州聖彼得堡21日綜合外電報導
莎芭蓮卡。法新社
莎芭蓮卡。法新社

國際女子網球協會（WTA）今天宣布，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）積分超越波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek），重登WTA世界女單第一寶座。

路透社報導，莎芭蓮卡度過了一個精彩賽季。她在今年1月衛冕澳網女單冠軍，上月將美網冠軍獎盃收入囊中，接著在辛辛那提公開賽（Cincinnati Open）及武漢網球公開賽女單封后。

斯威雅蒂則因疲勞，決定不參與亞洲巡迴賽。她本季只參加2場WTA500等級賽事，因此失去積分，使她的排名跌至莎芭蓮卡之下。

根據WTA規定，球員每年須至少參加6場WTA500巡迴賽等級賽事，否則將被懲罰而失去積分。莎芭蓮卡雖然也未達標準遭扣積分，但總積分仍在斯威雅蒂之上。

不過，斯威雅蒂仍有望重返球后寶座。下月在沙烏地阿拉伯舉行的WTA年終總決賽（WTA Finals）可能對兩人在今年底的女單世界排名第一爭奪戰發揮決定性影響。

斯威雅蒂 美網 莎芭蓮卡

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