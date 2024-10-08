桌球亞錦賽／鄭怡靜缺陣中華女團不敵北韓 無緣挺進8強

在哈薩克舉行的亞洲桌球錦標賽，中華女桌隊今天在第2輪淘汰賽以1比3不敵北韓，確定無緣晉級8強，接下來將與菲律賓爭取第9名位置。

上屆桌球亞錦賽無緣8強的中華女團，今年「台灣一姐」鄭怡靜並未參賽，由陳思羽、黃怡樺帶領鄭先知、李昱諄、王意如等人出擊。中華女團昨天在分組賽陸續擊敗馬爾地夫、吉爾吉斯及烏茲別克，順利取得3連勝，以分組龍頭之姿挺進淘汰賽。

今天挑戰實力神秘的北韓，中華女團派出世界排名第79的李昱諄打頭陣，首點即與對手邊松景上演激戰，所幸李昱諄在首局以14比12搶下，雖然第2局遭遇亂流，以8比11讓出，但經過短暫調整後，立刻再以11比8、11比7為中華隊取得第1點。

然而第2點的鄭先知未能延續氣勢，面對巴黎奧運混雙銀牌得主金琴英，以10比12、4比11、10比12落敗；加上扛下第3點、世界排名第32的黃怡樺再以5比11、8比11、11比1、2比11不敵對手，讓中華隊遭到北韓逆轉，陷入1比2落後局面。

進入關鍵的第4點，中華隊由鄭先知把守，期盼將戰線延長至第5點，可惜卻擋不住邊松景強悍的打法，最後在回擊掛網的情況下，以8比11、1比11、6比11吞敗，同時宣告中華隊無緣女團8強門票，接下來將與菲律賓爭取第9名位置。

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