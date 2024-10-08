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汲取巴黎奧運經驗 國科會精準運科團隊訪法

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國科會精準運科暨擴能研究團隊前往法國參訪，獲得駐法大使郝培芝熱情接待。圖／國科會提供
國科會精準運科暨擴能研究團隊前往法國參訪，獲得駐法大使郝培芝熱情接待。圖／國科會提供

法國巴黎暌違百年再度舉辦奧運，不只運動賽事迷人，結合花都的文化深度醞釀出的整體氣氛，讓巴黎奧運猶如一場城市與運動的大型展演，國科會精準運科暨擴能研究團隊決定前進巴黎，尋訪巴黎奧運成功的經驗，第一站先來到我國駐法大使館，受到新任大使郝培芝熱烈歡迎，而大使館上下為了迎接國慶日的用心規劃．更讓團隊感受到滿滿國慶氛圍。

本次前往法國巴黎參訪的國科會精準運科暨擴能研究團隊，共有來自國內37位不同領域教授和研究者，參訪巴黎經濟發展技創新聯盟（Paris & Co）、迪卡儂研發中心、法國國家體育運動表現科學研究院（INCEP）等重要運科團隊，以及巴黎第十二大學與索邦大學等學術單位，期盼累積交流成果，未來有進一步合作機會。

「巴黎奧運不只是運動本身，還包括賽事行銷、高科技的運用，還有男、女運動員參賽人數相同的平權意義，全方位將國科會的業務都融進來。」國科會人文處長蘇碩斌強調，臺灣與法國科技交流密切，希望這次參訪能帶回巴黎奧運經驗，為後續研究注入能量。

國科會精準運科暨擴能研究團隊首站來到我國駐法大使館，新任大使郝培芝熱情款待。郝培芝強調，看到本次研究團隊造訪，有來自各領域最專業的團隊，對臺法交流是很好的發展。

郝培芝表示，前往法國前，與各部會都有業務銜接，其中就包括與國科會主委吳誠文的會面，她笑說：「主委過往就是臺灣棒球英雄，他認為臺灣要走向更高的國際舞台，科技實力應該受到更高的關注，我相信這是本次參訪團隊帶著的重要使命。」

巴黎奧運以男、女運動員參賽人數相同彰顯女性平權的重要象徵，台灣則以派駐法國首位女性大使，來表達臺灣在性別平權上的重要意義，郝培芝說：「感謝總統與部長的重視，這對法國而言也有很高的意義，未來我將以個人的專業，以及過去在法國求學的成長過程，與法國主流社會長期經營，透過我就看到臺灣，看到更多進步價值的展現。」

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