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田徑／為兒童專屬打造 台灣兒童計時排名賽11月2日登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2024台灣兒童田徑計時排名賽，將於11月2日在台北市大同高級中學隆重登場。 截圖自中華民國兒童運動協會
2024台灣兒童田徑計時排名賽，將於11月2日在台北市大同高級中學隆重登場。 截圖自中華民國兒童運動協會

2024台灣兒童田徑計時排名賽，將於11月2日在台北市大同高級中學隆重登場，該賽事為台灣首場專為兒童量身打造的田徑賽事，提供孩子們一個競技與自我突破的舞台，結合專業計時設備及多元趣味項目，讓孩子們有機會在專業環境中展現體能潛力。

國際田徑總會目前致力於推廣兒童田徑賽事活動，作為台灣首場為兒童打造的專屬田徑賽，這次賽事旨在推動兒童運動風氣，讓孩子從小體驗競技運動的樂趣。無論是混合徑賽還是單手肩上擲標槍項目，都經過專業規劃，確保每個孩子都能在安全環境中參與、享受運動。

此次賽事使用專業計時設備，確保每位選手的成績能夠精確排名，這對於首次參與大型賽事的兒童來說，是一次近距離接觸專業競技的難得經驗。不僅僅是比賽，這也是一個讓孩子體驗進步、勇敢挑戰自我的平台。

中華民國體育運動總會特別指出，所有完成賽事的小選手們，都將獲得豐富獎品，包括麥當勞餐券、精美文具組等驚喜好禮，希望精心準備的獎勵，將激勵小朋友們突破自我，勇敢追夢，無論最終成績如何，參賽選手都將在這場比賽中收穫滿滿的成就感和快樂。

2024台灣兒童田徑計時排名賽活動報名已經正式啟動，即日起至10月13日止，可透過伊貝特報名網為孩子完成報名（https://bao-ming.com/eb/content/6277），這次賽事不僅是台灣田徑賽事的首創，更是一個引領孩子們健康成長、激發運動熱情的重要里程碑。無論你是運動初學者還是天生小將，這場比賽將是一次難忘的體驗，鼓勵孩子們勇敢面對挑戰，邁向更健康、更自信的未來。

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