桌球／林昀儒世界排名跌出前10！高承睿和張佑安寫生涯最佳

國際桌總今天公布最新排名，「小林同學」林昀儒下滑1名，跌出世界前10，年輕小將「柚子同學」高承睿和張佑安都創生涯最佳。

中國19歲新星林詩棟在中國大滿貫賽締造3連冠，拿下2000積分，從第7上升到第3，創個人生涯新高，只僅次中國王楚欽和樊振東。第4至第10名依序是中國老將馬龍、中國梁靖崑、 巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）和法國18歲新星F.勒布朗（Felix Lebrun）、中國林高遠、日本張本智和及瑞典莫雷加德（Truls Moregrad）。

上周林昀儒在中國大滿貫賽男單首輪爆冷不敵瑞典卡爾柏格（AntonKallberg），未進帳積分，從第10跌至第11，這是他自去年10月底後，再度跌出世界前10。

高承睿闖進中國大滿貫賽16強，進帳175積分，排名上升1名，第22名創生涯新高。「山豬」廖振珽從中國大滿貫資格賽一路闖進32強，收下140積分，從109名飆升至73名。

18歲張佑安在杜哈支線賽奪下生涯首座成人賽單打冠軍，得到125積分，從135名躍升至83名，首度進入世界前百。另外，莊智淵43名、馮翊新52名、黃彥誠70名。

女子選手方面，我國一姊鄭怡靜仍是世界第10，40歲老將黃怡樺上升到第32名，這是她自2011年8月第30以來的最佳名次。其他女將都排名下降，簡彤娟53名、陳思羽64名、鄭先知77名、李昱諄79名、劉馨尹87名。

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