快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

上海網賽／主審計分烏龍竟沒人發現！瓦文卡無緣交手約克維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦文卡。 美聯社
瓦文卡。 美聯社

瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）在2024年上海男網大師賽次輪，以7：6（8：6）、6：7（4：7）、3：6不敵義大利第28種子科博利（Flavio Cobolli），無緣對決宿敵塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）。

前兩盤都打進搶7，雙方各下一城。決勝盤第2局科博利打出全場唯一破發，取得3：0優勢，最終拿下勝利。不過據《The Athletic》報導，科博利接發球出界，讓瓦文卡取得15：0領先；主審伯納德斯 （Carlos Bernardes）拿起對講機，大會工作人員為科博利提供能量飲後，科博利反手切球拿分。

但原本比數應該是15：15，主審分數卻計成科博利30：0領先，雙方都沒發現這點，瓦文卡也沒有提抗議，後來丟掉這局，最終不敵科博利。

現年39歲的瓦林卡目前世界排名第236，不過他此戰轟下17記愛司，奮戰約2.5小時才不敵22歲的科博利。他在全場觀眾歡呼聲中離開球場，科博利則在鏡頭上用義大利文寫下「謝謝瓦文卡」，致敬這位網壇傳奇。

瓦文卡 約克維奇

相關新聞

田徑／為兒童專屬打造 台灣兒童計時排名賽11月2日登場

2024台灣兒童田徑計時排名賽，將於11月2日在台北市大同高級中學隆重登場，該賽事為台灣首場專為兒童量身打造的田徑賽事，...

桌球／林昀儒世界排名跌出前10！高承睿和張佑安寫生涯最佳

國際桌總今天公布最新排名，「小林同學」林昀儒下滑1名，跌出世界前10，年輕小將「柚子同學」高承睿和張佑安都創生涯最佳。 中國19歲新星林詩棟在中國大滿貫賽締造3連冠，拿下2000積分，從第7上升

上海網賽／主審計分烏龍竟沒人發現！瓦文卡無緣交手約克維奇

瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）在2024年上海男網大師賽次輪，以7：6（8：6）、6：7（4：7）、3：6不敵義大利第28種子科博利（Flavio Cobolli），無緣對決宿敵塞爾維亞

高球／俞俊安PGA奪冠 潘政琮賀：台灣這一次不需要等30年

挑戰美巡賽（PGA）第2個賽季，我國高球好手俞俊安昨天迎接生涯最大勝利，他決賽輪最後一洞推進15呎關鍵博蒂，讓自己獲得延...

桌球／最後國際賽輸19歲林詩棟 馬龍：帶著微笑離開

北京時間10月6日晚結束的WTT（世界乒乓球職業大聯盟）中國大滿貫男單決賽，馬龍3：4不敵林詩棟無緣冠軍。然而，全場觀眾...

高球／美次巡封關站奪職業首冠 林子涵奪LPGA資格

台灣高球單日雙傳捷報，巴黎奧運國手俞俊安勇奪PGA 桑德森農場錦標賽冠軍，女將林子涵也在LPGA次級巡迴賽的愛普生巡迴錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。