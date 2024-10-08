上海網賽／主審計分烏龍竟沒人發現！瓦文卡無緣交手約克維奇

瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）在2024年上海男網大師賽次輪，以7：6（8：6）、6：7（4：7）、3：6不敵義大利第28種子科博利（Flavio Cobolli），無緣對決宿敵塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）。

前兩盤都打進搶7，雙方各下一城。決勝盤第2局科博利打出全場唯一破發，取得3：0優勢，最終拿下勝利。不過據《The Athletic》報導，科博利接發球出界，讓瓦文卡取得15：0領先；主審伯納德斯 （Carlos Bernardes）拿起對講機，大會工作人員為科博利提供能量飲後，科博利反手切球拿分。

但原本比數應該是15：15，主審分數卻計成科博利30：0領先，雙方都沒發現這點，瓦文卡也沒有提抗議，後來丟掉這局，最終不敵科博利。

現年39歲的瓦林卡目前世界排名第236，不過他此戰轟下17記愛司，奮戰約2.5小時才不敵22歲的科博利。他在全場觀眾歡呼聲中離開球場，科博利則在鏡頭上用義大利文寫下「謝謝瓦文卡」，致敬這位網壇傳奇。

Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set.



Bernardes (probably distracted asking for something) called the score wrong in the 2nd game (0-30 instead of 15-15). Nobody noticed the error. Not even the players.



Ended up being the only break of the match. pic.twitter.com/Hjg2l6mLnM — José Morgado (@josemorgado) 2024年10月7日

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