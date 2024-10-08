上海網賽／主審計分烏龍竟沒人發現！瓦文卡無緣交手約克維奇
瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）在2024年上海男網大師賽次輪，以7：6（8：6）、6：7（4：7）、3：6不敵義大利第28種子科博利（Flavio Cobolli），無緣對決宿敵塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）。
前兩盤都打進搶7，雙方各下一城。決勝盤第2局科博利打出全場唯一破發，取得3：0優勢，最終拿下勝利。不過據《The Athletic》報導，科博利接發球出界，讓瓦文卡取得15：0領先；主審伯納德斯 （Carlos Bernardes）拿起對講機，大會工作人員為科博利提供能量飲後，科博利反手切球拿分。
但原本比數應該是15：15，主審分數卻計成科博利30：0領先，雙方都沒發現這點，瓦文卡也沒有提抗議，後來丟掉這局，最終不敵科博利。
現年39歲的瓦林卡目前世界排名第236，不過他此戰轟下17記愛司，奮戰約2.5小時才不敵22歲的科博利。他在全場觀眾歡呼聲中離開球場，科博利則在鏡頭上用義大利文寫下「謝謝瓦文卡」，致敬這位網壇傳奇。
MLB季後賽對戰表
▪ 分區賽激戰！4組隊戰全戰成1平 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言