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台將第3人 俞俊安PGA奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
俞俊安（中）昨天成為第3位奪下PGA冠軍的台灣球員，與父母親分享冠軍的榮耀。（法新社）
俞俊安（中）昨天成為第3位奪下PGA冠軍的台灣球員，與父母親分享冠軍的榮耀。（法新社）

挑戰美巡賽（PGA）第2個賽季，我國高球好手俞俊安昨天迎接生涯最大勝利，他決賽輪最後一洞推進15呎關鍵博蒂，讓自己獲得延長賽拚冠機會，且在第一個加洞就把握機會、射下致勝小鳥，贏得桑德森農場錦標賽冠軍，成為第3位奪下PGA冠軍的台灣球員。

26歲俞俊安受前輩潘政琮影響，大學就赴美就讀亞利桑那州立大學，2021年轉入職業，上一季在PGA的菜鳥年就有亮眼表現，但去年二月鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，休養4個月才復出。今年開季前3站他就有兩站打進前10，巴黎奧運更首度踏上五環聖殿，桑德森農場錦標賽再迎接首座PGA冠軍，寫下突破賽季。

獲得136萬8千美元（約台幣4429萬元）冠軍獎金的俞俊安將勝利與人在現場的雙親分享，他5歲接觸高球正是父親俞忠慶領進門，完成兒時奪冠夢想讓他直呼「美夢成真」；他也感謝雙親一路上的支持和犧牲，「我真的很感謝我的父母現在就在這裡，沒有他們，我不可能做到，贏得這場比賽。」

俞俊安成為1987年陳志忠、2019年潘政琮後的美巡賽奪冠第3名台將，亦師亦有的潘政琮也開心發文道賀，他寫道：「就像Kevin（俞俊安）在賽後受訪時說的，恭喜他成為台灣第三位美巡賽冠軍得主，更高興的是，台灣這一次不需要等30年。

亞利桑那州 巴黎奧運

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