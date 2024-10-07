高球／美次巡封關站奪職業首冠 林子涵奪LPGA資格

台灣高球單日雙傳捷報，巴黎奧運國手俞俊安勇奪PGA 桑德森農場錦標賽冠軍，女將林子涵也在LPGA次級巡迴賽的愛普生巡迴錦標賽封后，且取得明年LPGA資格，雙喜臨門。

來自新竹的林子涵從10歲開始學習高爾夫，目前24歲的她是中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」，LPGA次巡賽封關站的愛普生巡迴錦標賽以268（-16）桿奪下職業生涯首座冠軍，美次巡積分名次提升到第15名，「壓線」取得明年LPGA的參賽資格。

愛普生巡迴錦標賽美國時間3日開戰，林子涵首輪於第18洞打出今年第二個一桿進洞，第二輪也有8博蒂、0柏忌的完美表現，以生涯最低桿63（-8）桿表現暫居第一。第三輪她小遇亂流，單日吞下3柏忌，決賽輪第10洞又吞下雙柏忌，不過她也頂住強大壓力射下6鳥，最終成功拿下職業生涯首座冠軍，勇闖2025年LPGA賽事。

林子涵大學期間擔任女子高爾夫校隊隊長，帶領校隊突破校史最佳排名紀錄，2022年底正式轉為職業選手，今年是她赴美次巡挑戰的第二年。她說：「這次在推桿與長桿下足苦工，盡力將身心調整至最佳狀態，很開心能頂住壓力拿下職業首冠，同時也夢想成真獲得LPGA資格，意義重大。」

她也特別感謝中國信託銀行自業餘時期以來的支持培育與家人的陪伴，妹妹更在今年8月美次巡野馬女子高爾夫菁英賽擔任林子涵的桿弟，家人將全力支持她拚戰LPGA。

中國信託2011年起支持優秀且具潛力的女子高爾夫選手，目前「中國信託女子高爾夫之星」共14位好手，包括征戰LPGA的林希妤、程思嘉、殷小雯，奮戰美次巡的侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、林子涵、張雅淳及張子怡，旅日好手盧曉晴、吳佳晏、石昱婷，以及在台巡賽拚戰的丁子云、劉芃姍。

林希妤昨天也在歐巡賽的沙特阿美團隊系列賽深圳站個人賽拿下亞軍。

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