快訊

新北幼兒園又爆虐兒？2歲女童身上出現瘀青 家長調監視器竟被刪除

「平轉個碗糕！」顏炳立：房市沒有拋售、這情況房價開始跌

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

聽新聞
0:00 / 0:00

PGA／爸爸神預言 俞俊安奪生涯首冠感謝雙親

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
俞俊安奪冠。 美聯社
俞俊安奪冠。 美聯社

我國旅美高球好手俞俊安，今天在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）延長賽勝出，成為奪下PGA冠軍的台灣第3人，實踐爸爸的「神預言」。

26歲的俞俊安會接觸高球就是爸爸俞忠慶領進門，俞忠慶在家鄉經營當地的練習場，並在俞俊安5歲時教導他認識高球。俞俊安奪冠後也分享，奪下PGA冠軍就是他從5歲開始的夢想，今天能成為1987年陳志忠、2019年潘政琮後的奪冠第3人，完全是美夢成真。

最棒的是俞俊安的奪冠時刻有父母見證，他感性說：「我真的很感謝我的父母現在就在這裡。沒有他們，我不可能做到，贏得這場比賽。」

俞俊安三輪打完並列第3，今天決賽輪靠第18洞推進關鍵博蒂，和霍斯勒（Beau Hossler）同以265（-23）桿進入延長賽；加賽的第一洞，他在18洞再度追鳥，也粉碎對手冠軍夢。

「我知道我必須抓下小鳥才有機會進入延長賽，所以端視我能否真的扣下扳機去做到我想做的事，我認為這對我的心態有很大幫助。」俞俊安提到，自己一直很努力，有時會做得到，有時卻無法，但今天在壓力時刻，自己做到了，「我認為這對我幫助很大，我認為這對我來說絕對是本周最突出的事情。」

俞俊安特別感謝雙親為自己的付出和犧牲，他也分享比賽開始前的小插曲，「周二我們把車開進停車場，我爸爸在開車，他一開始就看到了一個停車位，我告訴他，那是歷屆冠軍的專屬停車位，我們不能停在那裡。他就像哦，好吧，好吧，今年以後我們就可以把車停在這裡了。」

「我的意思是，我不知道，它就這樣發生了。我這周有了一個好的開始，然後就有了良好的動力，我的爸爸和媽媽，他們總是非常信任我，這很特別。」俞俊安說。

俞俊安 陳志忠

延伸閱讀

PGA／俞俊安赴美之路追隨潘政琮 10年磨一劍成高壇佳話

PGA／爸媽現場見證 俞俊安奪美巡賽冠軍完成5歲時夢想

PGA／5歲就夢想奪冠 俞俊安18洞連續抓鳥美夢成真

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

相關新聞

PGA／5歲就夢想奪冠 俞俊安18洞連續抓鳥美夢成真

挑戰PGA第二個賽季的我國旅美高球好手俞俊安，今天靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（Beau Hoss...

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

挑戰PGA第二個賽季的我國旅美高球好手俞俊安，今天奪下生涯重要勝利，他四輪打完和美國霍斯勒（Beau Hossler）同...

NFL／突擊者隊亞當斯想交易 老搭檔羅傑斯需要他

突擊者明星接球員亞當斯（Davante Adams）希望被交易，而遠在老搭檔四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers...

PGA／爸爸神預言 俞俊安奪生涯首冠感謝雙親

我國旅美高球好手俞俊安，今天在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）延長賽勝出，成...

PGA／俞俊安赴美之路追隨潘政琮 10年磨一劍成高壇佳話

2014年仁川亞運，當時僅16歲的俞俊安，拿下高爾夫個人銅牌，並和潘政琮帶回團體金牌，隨後就赴美念大學，10年後終於實現...

PGA／爸媽現場見證 俞俊安奪美巡賽冠軍完成5歲時夢想

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在爸媽親臨現場見證下，獲得PGA桑德森農場錦標賽冠軍，實現個人生涯美巡賽首冠，賽後他感動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。