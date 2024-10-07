PGA／爸爸神預言 俞俊安奪生涯首冠感謝雙親

我國旅美高球好手俞俊安，今天在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）延長賽勝出，成為奪下PGA冠軍的台灣第3人，實踐爸爸的「神預言」。

26歲的俞俊安會接觸高球就是爸爸俞忠慶領進門，俞忠慶在家鄉經營當地的練習場，並在俞俊安5歲時教導他認識高球。俞俊安奪冠後也分享，奪下PGA冠軍就是他從5歲開始的夢想，今天能成為1987年陳志忠、2019年潘政琮後的奪冠第3人，完全是美夢成真。

最棒的是俞俊安的奪冠時刻有父母見證，他感性說：「我真的很感謝我的父母現在就在這裡。沒有他們，我不可能做到，贏得這場比賽。」

俞俊安三輪打完並列第3，今天決賽輪靠第18洞推進關鍵博蒂，和霍斯勒（Beau Hossler）同以265（-23）桿進入延長賽；加賽的第一洞，他在18洞再度追鳥，也粉碎對手冠軍夢。

「我知道我必須抓下小鳥才有機會進入延長賽，所以端視我能否真的扣下扳機去做到我想做的事，我認為這對我的心態有很大幫助。」俞俊安提到，自己一直很努力，有時會做得到，有時卻無法，但今天在壓力時刻，自己做到了，「我認為這對我幫助很大，我認為這對我來說絕對是本周最突出的事情。」

俞俊安特別感謝雙親為自己的付出和犧牲，他也分享比賽開始前的小插曲，「周二我們把車開進停車場，我爸爸在開車，他一開始就看到了一個停車位，我告訴他，那是歷屆冠軍的專屬停車位，我們不能停在那裡。他就像哦，好吧，好吧，今年以後我們就可以把車停在這裡了。」

「我的意思是，我不知道，它就這樣發生了。我這周有了一個好的開始，然後就有了良好的動力，我的爸爸和媽媽，他們總是非常信任我，這很特別。」俞俊安說。

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