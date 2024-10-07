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LPGA／次級巡迴賽奪冠獲明年參賽權 林子涵：夢想成真

中央社／ 台北7日電
台灣女子職業高爾夫選手林子涵。圖取自林子涵IG
台灣女子職業高爾夫選手林子涵。圖取自林子涵IG

台灣女子職業高爾夫選手林子涵今天在LPGA次級巡迴賽最終戰的印地安威爾斯錦標賽，以4天低於標準16桿的268桿實現在美巡首冠，讓她剛好擠進積分榜前15名，獲得明年LPGA參賽權。

在印地安威爾斯錦標賽前，現年24歲的林子涵在次級巡迴賽積分榜僅排在第54名，不過就在她奪冠後，排名一口氣躍升39名，剛好排在第15名，順利壓線取得明年LPGA的參賽資格。

林子涵在這場比賽表現不俗，首回合就曾在標準3桿的第18洞上演一桿進洞戲碼，最終繳出67桿；第2回合又繳出生涯新低的63桿，讓她單獨領先。

儘管第3回合僅繳出71桿，但今天林子涵還是頂住壓力，全場抓6博蒂、吞下1次雙柏忌，繳出67桿成績，順利以1桿之差奪冠。

這是林子涵在LPGA次級巡迴賽愛普森巡迴賽（Epson Tour）的第2個賽季，去年她參加了20場比賽，有15場晉級、3場前10名；今年則參加了19場比賽，有10場晉級、3場前10名，包括這場重要的冠軍。

賽後林子涵接受LPGA官方訪問時提到，「這是我第一次在最終回合從這個位置出發（領先群），所以賽前我的教練就跟我說一定會覺得很緊張，這都是正常的，所以我不斷深呼吸告訴自己，緊張、發抖都沒關係，只要把專注力放在每一次揮桿上。」

林子涵表示，今年確實是一個很瘋狂的賽季，「在這場比賽之前，我知道自己的積分不算太好，就算奪冠我也不確定積分能否擠進前15名，但我就是努力去發揮，幸好今天鐵桿效果不錯，讓我很多洞都處於不錯的進攻位置。」

談到取得明年LPGA參賽權，林子涵開心地說：「這是所有女子高爾夫選手的夢想，最棒的舞台，我犧牲了很多，終於得到這個夢想成真的機會。」

LPGA 威爾斯 高爾夫

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