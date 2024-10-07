PGA／爸媽現場見證 俞俊安奪美巡賽冠軍完成5歲時夢想

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在爸媽親臨現場見證下，獲得PGA桑德森農場錦標賽冠軍，實現個人生涯美巡賽首冠，賽後他感動說道：「完成了從5歲開始的夢想。」

俞俊安賽後接受官方美巡賽訪問時提到，過去1個月的休息帶來很大幫助，尤其經歷上半年超過6個月的征戰，「不論是腦袋或者身體上都相當疲憊，因此這次重新回到秋季賽，我整個人都準備的不錯。」

俞俊安笑說：「其實我的心裡非常非常的興奮，但我刻意讓自己看起來比較冷靜。」俞俊安也是台灣男子高爾夫史上第3名在美巡賽奪冠的球員。

俞俊安指出，「今天的最終回合，我試著讓自己保持冷靜，賽前我就覺得如果單回合能打出-5、-6桿的成績，應該就很有機會（奪冠），因此比賽過程中我專注在把每一桿都做到最好。」

拿到生涯在美巡賽首冠，俞俊安還一度語塞地說：「這就是美夢成真，我這個夢想大概從5歲就開始有了，這是所有高爾夫球員的目標和夢想，就是能在PGA拿到一場勝利，很高興我今天做到了。」

俞俊安也特別感謝自己的朋友、團隊、教練兼桿弟，還有親自到場加油的爸媽，都在今天給了他很大的力量。

俞俊安收下桑德森農場錦標賽冠軍後，不但進帳豐厚獎金，也順利取得明年美國名人賽、PGA錦標賽的參賽資格，這也是俞俊安生涯首次參加這2場大賽。

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