PGA／5歲就夢想奪冠 俞俊安18洞連續抓鳥美夢成真

挑戰PGA第二個賽季的我國旅美高球好手俞俊安，今天靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（Beau Hossler），奪下桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）冠軍，迎接生涯第一座PGA金盃的他說：「我從5歲開始就夢想著這一刻。」

26歲的俞俊安2022到2023的PGA菜鳥賽季曾在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）並列第3，但去年二月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，休養4個月才復出；今年開季前3站就有兩站打進前10，美國運通高球賽（American Express）更有並列第3好成績。

桑德森農場錦標賽是他第55場PGA賽事，他憑藉連三輪的66（-6）桿表現，三輪打完並列第3，今天決賽輪再繳出6鳥、1柏忌，尤其第18洞推進15呎小鳥，讓他和霍斯勒同以265（-23）桿進入延長賽。

延長賽回到標準桿4桿的第18洞舉行，霍斯勒第二桿沒能上果嶺，俞俊安直接將小白球送到洞口6呎的位置，再次抓鳥的機會他也沒錯過，為自己掙得職業生涯的最大勝利，也成台灣史上第3位PGA登頂的選手。

俞俊安透露，從5歲開始就夢想奪下PGA冠軍，「這是所有高球選手的夢想，贏下PGA，我今天做到了，我很感謝我的雙親，沒有他們，我做不到這一切。」

參加桑德森農場錦標賽前，連續征戰7周的俞俊安才回到台灣渡假充電，回歸第一場比賽就一舉登頂，除讓他獲得136萬8千美金（約4429萬新台幣）冠軍獎金，更獲得500分的聯邦快遞杯積分，同時直接取得明年哨兵高球賽（The Sentry）、球員錦標賽（THE PLAYERS Championship）、美國名人賽（Masters）和PGA錦標賽（PGA Championship）的參賽資格。

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