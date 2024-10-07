PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

挑戰PGA第二個賽季的我國旅美高球好手俞俊安，今天奪下生涯重要勝利，他四輪打完和美國霍斯勒（Beau Hossler）同樣繳出265（-23）桿，延長賽第一洞他就在第18洞抓下致勝博蒂，雙手振臂迎接桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）冠軍，成為奪下PGA冠軍的台灣第3人。

26歲的俞俊安去年獲得PGA資格，曾在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）並列第3，去年二月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，休養4個月才復出，今年開季前3站就有兩站打進前10，美國運通高球賽（American Express）更有並列第3好成績。

巴黎奧運後繼續參加溫德姆錦標賽（Wyndham Championship），俞俊安在連7周比賽放在擠一個假，回台灣充電，回歸第一站就在桑德森農場錦標賽展現競爭力，前三輪都繳出負66（-6）桿，以名列第3進入決賽輪，今天再抓下6隻小鳥，包括第18洞的關鍵博蒂，雖在第6洞吞下今天唯一柏忌，仍以出265（-23）桿竄上首位，和揮出同樣桿數的霍斯勒進入延長賽。

回到第18洞續戰，俞俊安第一次機會就推進致勝小鳥，小白球進洞的剎那他雙手振臂，開心迎接生涯第一座PGA金盃和136萬8千美金（約4429萬新台幣）冠軍獎金。

1987年陳志忠洛杉磯公開賽奪冠，寫下台灣第一位奪下PGA冠軍的紀錄，2019年潘政琮才在RBC傳承盃高球賽捧起金盃；今天俞俊安成為第3位PGA登頂的台將，交情甚篤的小潘也發文道賀，「就像Kevin在賽後受訪時說的，恭喜他成為台灣第三位美巡賽冠軍得主，更高興的是，台灣這一次不需要等三十年！」

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