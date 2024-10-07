體操／世界盃挑戰賽 男子雙槓洪源禧挑戰高難度6.7分添信心

中央社／ 台北6日電
洪源禧。圖／全運會提供
洪源禧。圖／全運會提供

在匈牙利舉行的世界盃體操挑戰賽桑波特哈站，台灣體操代表隊賽程在今天落幕，其中壓軸登場的洪源禧，在男子雙槓決賽首度挑戰6.7的高難度分動作，雖僅獲得第8，但也增添不少信心。

這場世界盃體操挑戰賽桑波特哈站，台灣代表隊共派出5名男子選手、3名女子選手參賽，由教練鄭焜杰、黃柏瑞帶隊，選手共有6人挺進決賽。

今天台灣隊壓軸登場的洪源禧，在男子雙槓決賽首度挑戰6.7難度分的套路動作，只可惜失敗2次，最終以執行分5.066、總分11.766分排在第8名作收。

教練鄭焜杰在接受中央社訪問時提到，這次帶選手出來比賽，「就是要讓他們感受一下比賽的氛圍，洪源禧這次挑戰這麼高的難度分，雖然失敗，但至少可以看出未來性，這套動作繼續磨練，接下來的國際賽會很有幫助。」

其他闖進決賽的選手，包括男子跳馬周登朋獲得第7；女子高低槓潘冠辰獲得第6，女子平衡木的林宜蓁也獲得第7。

至於有奪牌的選手，就是男子吊環銀牌的林冠儀、男子鞍馬銅牌的蕭佑然。

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