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北京女網／連兩年錯過冠軍 詹皓晴不敵巴奧金牌仍獲百萬獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴(左)與搭檔在北京女網賽女雙決戰落敗。詹皓晴提供
詹皓晴(左)與搭檔在北京女網賽女雙決戰落敗。詹皓晴提供

我國女網好手詹皓晴連兩年打進北京女網雙打決賽，今天和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）對決今年巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），台俄組合錯過將比賽延長到「超級搶10」機會，以兩個4：6吞敗，錯過今年合拍第2座冠軍。

台俄組合列大會第7種子，決賽面對列第5種子的義大利組合，第一個發球局雖失守，第3局馬上回破，但第10局遭關鍵破發，以4：6讓出首盤。

第二盤呈破發大戰，前4局沒有一人保住發球局，義大利第5局率先保發、第6局再破了庫德梅托娃發球局，取得4：2局數領先，不過台俄組合馬上回破，可惜第8局，詹皓晴出現雙發失誤讓台俄組合又被逼出破發點。第10局台俄組合又浪費30：0分先，庫德梅托娃高壓殺球機會出現掛網失誤，加上一發進球率太低，儘管瓦解對手第一個冠軍點，關鍵分仍失守，以再一個4：6錯過金盃。

詹皓晴本季已經2度奪冠，4月斯圖加特女網的冠軍就是和庫德梅托娃一起打下，但今天無緣個人今年的第3座冠軍，也是連兩年在北京「銀」恨，不過仍完成保分任務，且和庫德梅托娃一同收穫23萬6800美元（約台幣765萬元）的豐厚獎金。

羅斯 詹皓晴

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