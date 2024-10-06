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第一季南區扯鈴競技挑戰賽台南大學登場 近900人參賽

聯合報／ 即時報導
團體套路比速度也比團體合作。圖／國立台南大學提供
團體套路比速度也比團體合作。圖／國立台南大學提供

113學年度第1季南區扯鈴競技挑戰賽於今天（6日）在台南大學中山館舉行，由來自南台灣各縣市小學至大專的926人次參加326組的比賽，超過預期的3倍，喜見扯鈴運動在台灣各地已開枝散葉。

台灣民俗體育運動的推手、台南大學民俗體育發展中心體育系教授蔡宗信表示，體育署為普及扯鈴運動，首次嘗試「聯賽」的方式，以「3季1冠」的賽制舉辦扯鈴競技挑戰賽。

不同於1年1度的全國各級學校民俗體育運動競賽，扯鈴競技挑戰賽將每3個月，比如南區在每年10月、1月、4月舉行，此次南區是試辦性質，若試辦良好，將來繼續推動中、北區季賽，再取北、中、南3區季賽前3名，進入「季後賽」。

蔡宗信說，「3季1冠」的好處是選手們可以「以賽代訓」，選手在地區的3次預賽精進其技能，然後挑戰水準更高的的總決賽。而每區的舉行時間不同，各區的工作人員可相互支援，減少人力捉襟見肘的情形。由於目前仍在「試營運」的階段，等所有流程走順了，就會按計畫的「3季1冠」方式實施。

另一個層面，透過這項比賽，除了學習技術，更讓許多偏鄉的小朋友有機會到外地，增加其生活體驗，這也是主辦單位教育與生活並重的目的。

試辦的季賽分成個人和團體的「套路大會師」兩項和團體的魔術去回、拋鈴去回、拋鈴循環和接龍循環等四項，合計6大項的比賽。

個人套路賽，國小組165位參賽選手中，達特優的有98人，其中以新市國小周廷叡的21秒82最佳，也是今天比賽的超音速男。

新市國小昨派出33人出賽，達特優40秒內的就有17人，可謂特優大戶。

國中組六甲國中戴宏睿、高中組永仁高中曾釉婕最佳，成績都在25秒左右；大專組則以成功大學蔡君慧拿下特優。

團體套路大會師6位選手要輪流完成11個動作，難度較高，沒有特優成績產生，新市國小和六甲國中分別制霸國小組和國中組。

團體拋鈴去回項目，六甲國小和永康國中分別為國小和國中組成績最佳者，六甲國小沒派選手參加個人套路大會師，但在團體拋鈴去回稱雄，比永康國小快了3秒多。

團體拋鈴循環也是重默契的項目，如果中途發生錯誤，必須重新來過，所以常出現「一出錯、滿盤輸」的狀況，最後六甲國小和永康國中複製拋鈴去回的優異表現，分別稱霸國小及國中組。

團體接龍循環因為扯鈴必須停留在繩上來傳接，選手的默契甚至身高都必須妥善安排，六甲國小不愧是「團體賽之王」，以26秒40險勝新市國小的26秒53，雙雙拿下特優；國中組由六甲國中領先永康國中。

團體魔術去回新市國小以38秒2險勝新東國小的38秒5，國中組由永康國中勝出。

為鼓勵各校參與，協辦的台南扯鈴協會理事長李坦闊表示，各團體項目由第1名到第10名分別給予15到1分的積分，屆時會發獎狀表揚。國小組新市國小以總積分60分贏過59分的六甲國小；國中組永康國中也以69分小贏六甲國中的66分。

國小套路個人賽，參賽小朋友需完成11項指定動作。圖／國立台南大學提供
國小套路個人賽，參賽小朋友需完成11項指定動作。圖／國立台南大學提供

挑戰賽 體育署 魔術

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