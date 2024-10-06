定向越野／東南亞巡迴賽中華隊傳佳績 中距離賽奪3金

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站今天（6日）在馬來西亞彭亨州關丹市繼續進行中距離賽，中華隊由林冠妤、莊詠智、陳怡芳勝出，再添3面金牌，菁英男選手許偉勝在菁英組也全力一搏，最後排名第4。中華隊此次共得5金1銀，成果豐碩，中華隊將於明天返國。

昨天天候不佳，遇上大雨來鬧場，場地到今天還稍有積水，對參賽選手是一大考驗。中華隊昨晚由教練蘇峻增與助理教練林冠妤帶領選手做兵推，選手今天登場表現穩定，教練蘇峻增非常滿意選手的成績。

身兼助理教練的女將林冠妤，今天在女子菁英組有佳作，穩紮穩打領先群雌完賽，如願搶下金牌。莊詠智與陳怡芳分別繼續在男、女41歲組奮戰，也不負眾望再添金牌。中華隊菁英男選手許偉勝今天在菁英組也全力一搏，最後排名第4。獨立參賽的陳彥龍今天在男子31歲組則以第2名完賽。

商品推薦