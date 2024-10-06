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拳擊／和媽媽一起看江蕙復出 林郁婷喊感動

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林郁婷帥氣出席活動。記者林伯東／攝影
林郁婷帥氣出席活動。記者林伯東／攝影

巴黎奧運完成生涯大賽「全滿貫」的金牌拳后林郁婷，今天一身墨綠勁裝帥氣和羽球奧運雙金「麟洋配」王齊麟李洋合體，3人一同出席戶外潮流機能服飾品牌粉絲活動，昨晚3人還一同參與國慶晚會，除一起登台領唱國歌，林郁婷和媽媽還留下特別的母女回憶，讓她直喊感動。

國慶晚會一大亮眼是「二姐」江蕙復出開唱，林郁婷今天透露，江蕙當時「封麥」演唱會時，自己很努力「拚手速」幫媽媽搶到演唱會門票，昨天母女倆可以一起親眼見證江蕙回歸，十分感動。

除在台下當小粉絲，3位奧運金牌得主還一起上台領唱國歌，林郁婷笑說當下實在太緊張，猝不及防下呈現「稍息」站姿，開始領唱後才突然意識到，趕快轉換成立正站姿。

王齊麟同樣以緊張形容領唱國歌心情，榮幸、感動情緒也一擁而上，就像巴黎奧運奪金後和李洋一起唱國旗歌，有「哽咽」的感覺。

退下選手身分的李洋附和說，巴黎時在會場高唱國旗歌，昨晚是和全場一起唱國歌，如此的光榮感都很讓人感動，內心澎湃難以言喻。

穿上潮流機能品牌的3人也分享選手外的計畫，李洋笑說想穿著身上的保暖服飾冬天環台，還邀請出席粉絲會的球迷一起感受台灣每一處；王齊麟希望和爸爸一起爬山，林郁婷一直有野外露營想法，另外也想透過自身影響力做更多公益，讓「黑暗的地方可以看到陽光」。

巴黎奧運金牌選手林郁婷（右）、王齊麟（中）和李洋一同出席活動。記者林伯東／攝影
巴黎奧運金牌選手林郁婷（右）、王齊麟（中）和李洋一同出席活動。記者林伯東／攝影

李洋 林郁婷 王齊麟

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