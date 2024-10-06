快訊

高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

圖輯／巴黎奧運三金組合 吸引粉絲追星

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
「拳后」林郁婷，上午現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「拳后」林郁婷，上午現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影

巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟、李洋與「拳后」林郁婷，上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲追星，現場與粉絲聊起各自私服的穿搭。

李洋表示當前還在適應選手與老師生活的很大轉變，從選手切換成教授、籌備小組等等不同的出發點來看事情，也藉由參加多樣的活動與體驗，可以有很多的學習跟不一樣的感受，王齊麟也說，今天是跟搭檔穿情侶款服飾，麟洋配兩人穿著最新國家地理服飾秋冬ARCHE LON新品服飾，自然的大地色系相呼映襯。一身深色搭配亮相，林郁婷以帥氣撐起全場，放在麟洋配中，一樣亮眼。

「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（中），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（中），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟（中）、李洋（左）與「拳后」林郁婷（右），上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「拳后」林郁婷，上午現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影
「拳后」林郁婷，上午現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲群聚追星。 記者林伯東／攝影

李洋 林郁婷 麟洋配

延伸閱讀

羽球／巴黎奧運「三金」合體 麟洋配穿情侶裝閃瞎林郁婷

連兩屆奧運鍍金 李洋赴金門私人行程曝光

金門縣長陳福海邀李洋當「接班人」 李洋這麼說了

李洋金門辦見面會 小球迷搶跟他自拍現場氣氛超嗨

相關新聞

定向越野／東南亞巡迴賽中華隊傳佳績 中距離賽奪3金

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站今天（6日）在馬來西亞彭亨州關丹市繼續進行中距離賽，中華隊由林冠妤、莊詠智、陳...

拳擊／和媽媽一起看江蕙復出 林郁婷喊感動

巴黎奧運完成生涯大賽「全滿貫」的金牌拳后林郁婷，今天一身墨綠勁裝帥氣和羽球奧運雙金「麟洋配」王齊麟／李洋合體，3人一同出...

羽球／巴黎奧運「三金」合體 麟洋配穿情侶裝閃瞎林郁婷

昨天一同參加國慶晚會的巴黎奧運金牌成員王齊麟、李洋和林郁婷，今天早上再度合體，精神奕奕現身戶外潮流機能服飾品牌的粉絲活動...

PGA／繳完美表現暫列第三 俞俊安桑德森農場錦標賽拚冠

台灣旅美選手俞俊安在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）連續三輪繳出負66（-6...

2024寶貝運動會 林俊易體驗科技結合運動樂趣

在花博爭豔館舉辦的「2024寶貝運動會」今天將落幕，2天的活動讓小小朋友收穫滿滿，而羽球好手林俊易也擔任活動大使，親自體...

中國網賽／有望力拚冠軍盃 詹皓晴連兩年打進女雙冠軍戰

台灣網球女將詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在中國公開賽以6比3、6比4擊敗對手，確定晉級女雙冠軍戰，詹皓晴有望力拚去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。