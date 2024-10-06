圖輯／巴黎奧運三金組合 吸引粉絲追星

巴黎奧運拿下三金的「麟洋配」王齊麟、李洋與「拳后」林郁婷，上午攜手現身國家地理服飾台北信義威秀概念店，吸引上百位粉絲追星，現場與粉絲聊起各自私服的穿搭。
李洋表示當前還在適應選手與老師生活的很大轉變，從選手切換成教授、籌備小組等等不同的出發點來看事情，也藉由參加多樣的活動與體驗，可以有很多的學習跟不一樣的感受，王齊麟也說，今天是跟搭檔穿情侶款服飾，麟洋配兩人穿著最新國家地理服飾秋冬ARCHE LON新品服飾，自然的大地色系相呼映襯。一身深色搭配亮相，林郁婷以帥氣撐起全場，放在麟洋配中，一樣亮眼。
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