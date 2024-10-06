羽球／巴黎奧運「三金」合體 麟洋配穿情侶裝閃瞎林郁婷

昨天一同參加國慶晚會的巴黎奧運金牌成員王齊麟、李洋和林郁婷，今天早上再度合體，精神奕奕現身戶外潮流機能服飾品牌的粉絲活動，完成奧運史上第一次羽球男雙連霸的「麟洋配」更穿起情侶裝，閃到一旁的「金牌拳后」林郁婷。

3金得主第一次聯手出席商業活動，吸引滿滿粉絲到場，三人光是現身就有高分貝尖叫聲迎接，「麟洋配」提到今天裝扮是「情侶裝」更讓現場驚呼一遍。

退役專心擔任國體大副教授的李洋透露，還在適應教職新工作，當老師對個人是很大改變，不只要持續充實語言、文書能力，連穿搭都要努力，他說：「之前穿著是休閒，現在學習如何穿搭正式、時尚，休閒中帶有正式。」

王齊麟一旁立刻補充，李洋最喜歡的顏色是灰色，展現搭檔多年的默契。

奧運後改搭邱相榤征戰國際賽的王齊麟提到，近期目標就是多累積積分，希望高等級的賽事都能報上，兩年後的名古屋亞運能如願參賽。

和李洋先前多次以「洋芋片」先組合出席活動的林郁婷，先前李洋退休儀式也親自現身，今天站在「麟洋配」身旁的她透露，東京奧運時自己「一場就下課」，心情調適許久，那段時間「洋哥」給予許多鼓勵，訓練的自律更是最好帶動，「很高興這次（巴黎奧運）跟上他們角度，拿金牌。」 王齊麟（中）、李洋（左）和林郁婷合體出席粉絲活動。記者林伯東／攝影 王齊麟（右）和李洋合體出席粉絲活動。記者林伯東／攝影

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