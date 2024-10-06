2024寶貝運動會 林俊易體驗科技結合運動樂趣

在花博爭豔館舉辦的「2024寶貝運動會」今天將落幕，2天的活動讓小小朋友收穫滿滿，而羽球好手林俊易也擔任活動大使，親自體驗科技、運動結合的樂趣。

2024 寶貝運動會主題為「玩轉健康力、運動更有趣」，不僅推動全民運動風氣，還融合科技、時尚與運動，為大眾提供豐富的體驗，並鼓勵親子運動。

主辦單位台灣運動文創發展協會還特別邀請林俊易親自體驗最新科技的AR、VR、XR等跨世代互動式運動，並透過最新科技的設備，進行體適能檢測，讓選手對自己的身體更瞭解。

林俊易在接受中央社訪問時表示，看到這些最新科技，真的覺得現在小朋友非常幸福，多了很多新的體驗，還可以達到運動的目的。

林俊易接受身體姿勢分析儀的檢測。圖／台灣運動文創發展協會提供

林俊易透過3D體態分析檢測後結果，精準的檢查出他之前左膝的傷勢，讓林俊易嘖嘖稱奇，還笑說：「應該請球團也買一台，以後訓練完就可以立刻檢測哪個部位的肌肉緊繃需要放鬆。」

目前暫居BWF年終總決賽男單積分排名第5的林俊易，因為在9月初的台北羽球公開賽弄傷左肩，目前都處於養傷階段無法參賽，但他希望11月19日開打的超級750中國大師賽復出，才能確保年終總決賽的參賽資格。

台灣運動文創發展協會理事長張武業在受訪時提到，希望透過運動能力的檢測讓更多運動選手及民眾更了解自身的運動能力及合適的運動項目發展；因此「寶貝運動會」先當暖身，讓市民在體驗未來科技的同時享受運動的樂趣。

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