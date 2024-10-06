PGA／繳完美表現暫列第三 俞俊安桑德森農場錦標賽拚冠

台灣旅美選手俞俊安在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）連續三輪繳出負66（-6）桿，以名列第3進入決賽倫，朝著他職業生涯的美巡賽首冠繼續前進。

26歲的俞俊安僅落後領先者凱文米契爾（Kevin Mitchell）2桿，有大好爭冠機會的台灣好手說：「我覺得我的策略很棒，效果很好，尤其是本週的推桿非常好。我知道我的擊球很好，希望明天也能轉換成好成績。我知道我也能推得很好，所以保持這種心態，希望明天能做得更好。」

俞俊安的推桿在密西西比的傑克森鄉村俱樂部（The Country Club of Jackson）表現出色，前三輪的推桿桿數優勢排名第4，累計推桿進洞距離達116呎更高居第一。他透露在錯過聯邦快遞盃季後賽後，回到台灣度過了一個急需的假期，這讓他恢復了活力，並力爭在美巡賽獲得突破性的勝利。

「我沒有做太多與高爾夫相關的事情。」8月溫德姆錦標賽（Wyndham Championship）後第一次參加比賽的俞俊安提到，回台後經常和朋友一起去釣魚，並和家人朋友一起出去玩，「我感覺回到台灣後，我的心情就放鬆了一點。在溫德姆之前，我們幾乎連續參加6、7、8場比賽，那真的很辛苦。我回到台灣，心裡終於可以稍微安定下來了。」

「所以我覺得神清氣爽，已經做好了出發的準備，我認為這對許多結果都有很大幫助。明天也一樣保持新鮮的心態，知道自己打得很好並繼續下去。」俞俊安說。

俞俊安第三輪在3、4、5、11、16與17洞抓下博蒂，且繳出無柏忌的完美表現，努力追趕著正在尋求美巡第2勝的米契爾。在今年的常規賽季中，俞俊安有4場比賽打進前10名，其中在美國運通高球賽（American Express）並列第3是最佳成績。

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