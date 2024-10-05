中國網賽／有望力拚冠軍盃 詹皓晴連兩年打進女雙冠軍戰

台灣網球女將詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在中國公開賽以6比3、6比4擊敗對手，確定晉級女雙冠軍戰，詹皓晴有望力拚去年錯失的冠軍盃。

在北京舉行的中國網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，台灣女將詹皓晴去年與墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）勇奪女雙亞軍，這次則改與俄羅斯名將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手，兩人在本屆賽事名列女雙第7種子。

「台俄聯軍」靠著對手棄賽，加上昨役以直落二擊敗斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）組合，順利晉級女雙4強，今天則與義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）、俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）組合正面交鋒。

此役「台俄聯軍」雖然率先遭到破發，不過兩人並未自亂陣腳，反倒在第4、6局也逮到機會突破對手，加上第7局有驚無險保住發球局，幫助「台俄聯軍」擺脫對手的糾纏，順利以6比3搶下首盤。

「台俄聯軍」在次盤依舊維持強勢打法，並二度上演破發，最後在對手回擊掛網的情況下，再以6比4獲勝，晉級女雙冠軍戰，接下來將與第5種子的「義大利組合」鮑里妮（Jasmine Paolini）、艾拉妮（SaraErrani）爭奪最後的冠軍。

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