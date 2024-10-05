羽球／世青混合團體賽 中華隊擊敗印度第5名作收

在中國南昌舉行的世界青年混合團體羽球賽，台灣隊今天以110比87擊敗印度，第5名作收，教練蘇義能認為，整體發揮不錯，期許球員在個人賽拚獎牌。

今年世界青年混合團體羽球賽的賽制完全創新，是世界羽球聯盟（BWF）首度實施11分制正式比賽，各隊需在男單、女單、男雙、女雙、混雙各排出2組，而且除了第1組對戰是以先拿到11分就結束外，從第2組起任何一方先拿到「11分的倍數」才算結束對戰，最先拿到總分110分的隊伍就取得勝利。

上屆台灣隊在世界青年混合團體羽球賽打進4強，順利摘下一面銅牌，今年雖然以分組龍頭晉級8強，可惜在淘汰賽首戰不敵地主中國，導致無緣站上頒獎台，不過隨著昨役擊敗丹麥，加上今天以110比87力退印度，台灣隊確定以第5名作收。

教練蘇義能接受中央社採訪時認為，其實球員整體發揮還不錯，雖然一開始沒有很適應新的賽制，但透過比賽已經有愈來愈進入狀態，從今天對戰印度的內容來看，確實比較能夠掌握狀況。

結束混合團體的賽事後，緊接而來的就是個人賽，而台灣隊在上屆世青羽球賽靠著男雙帶回1銀1銅。蘇義能評估，男單的吳哲穎、男雙的蔡政穎與寶昕‧達古拉、女雙的孫亮晴與陳妍妃有望挑戰頒獎牌台，其中吳哲穎的速度快、攻擊有一定水準，具備不俗的未來性。

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