桌球亞錦賽／林昀儒領軍 奧運後混雙與陳思羽首合體

中華隊去年桌球亞錦賽獲1銀2銅都與林昀儒有關，今年再次由林昀儒領軍出征7日開打賽事，其中混雙與陳思羽在奧運後首合體，中華民國桌球協會目標，中華隊至少維持去年成績。

2024亞洲桌球錦標賽將於10月7日至13日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行，賽事包括男、女團、單打、男女雙與混雙項目。

男子代表隊由林昀儒扛起重任，搭配近期在巴黎奧運、世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事表現出色的高承睿，加上馮翊新、黃彥誠與廖振珽。女子隊則由陳思羽、黃怡樺帶領鄭先知、李昱諄、王意如等人出擊。

奧運名將莊智淵、鄭怡靜這次都未參賽，其中在莊智淵在巴黎奧運後，將重心移往培育新秀，近日更親自率領子弟兵參加在卡達杜哈舉辦的WTT支線賽。

林昀儒去年亞錦賽男單以及與陳思羽搭檔的混雙都以銅牌作收，並率領男團獲得銀牌，在少了莊智淵情況下，今年林昀儒、高承睿角色將更加吃重，將各自與馮翊新、黃彥誠組成男雙出擊。

中華隊去年亞錦賽共帶回1銀2銅，中華民國桌球協會秘書長葉國欽接受中央社訪問時表示，今年目標希望能至少維持去年成績。

不過，亞錦賽賽程密集，林昀儒除了團體賽，還得兼顧單打、男雙、混雙，但林昀儒近期在中國大滿貫賽男單首輪爆冷出局，已面露疲態，這次體能將再度面臨考驗。

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