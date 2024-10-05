定向越野／東南亞巡迴賽中華隊傳佳績 短距賽奪2金1銀

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，今天在馬來西亞彭亨州關丹市展開，由短距離賽先登場，中華隊共得2金、1銀，由林冠妤拿下女子菁英銀牌，許偉勝名列男子菁英第5，莊詠智與陳怡芳則分別奪下男、女41歲組金牌，全員站上頒獎台，成績不俗。

馬來西亞推展定向越野非常積極，每年都在關丹市舉辦國際賽事，邀請各國好手參與，中華隊今年雖只派出2男1女共3位選手參加，陣容比地主馬來西亞及新加坡、香港來得小，但今天成績不錯，身兼管理與助理教練的林冠妤也下場挑戰女子菁英組，勇奪銀牌，男子菁英好手許偉勝也全力發揮，以第5名作收。

中華隊另2位選手莊詠智與陳怡芳分別挑戰男、女41歲組，雙雙奪得金牌，另一位為備戰年底亞錦賽而自行報名參賽的台灣好手陳彥龍，今天在男子菁英組領先群雄贏得金牌。

今年共有地主馬來西亞與來自新加坡、印尼、香港及台灣等近百位好手參加，據了解，由於12月在泰國清邁舉行的亞錦賽，是2018年香港亞錦賽之後至今6年始登場的亞洲菁英級別錦標賽，各國都勢在必得，對於賽前的世界排名賽系列也都拿來當做亞錦賽熱身賽，競爭相當激烈，中華隊也從比賽中累積經驗，收獲良多。 中華隊在首日的短距賽拿下2金、1銀。圖／中華民國定向越野協會提供

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