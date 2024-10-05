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自行車／騎遇福爾摩沙今登場 358位外籍人士爭騎鬥豔

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參加2024騎遇福爾摩沙的各國網紅大合照。圖／自行車新文化基金會提供
參加2024騎遇福爾摩沙的各國網紅大合照。圖／自行車新文化基金會提供

台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」今天盛大展開，本活動於今年邁入第13年，總計有1227位團員參加騎乘，其中有百分之29來自海外的車友，共358位外籍人士。

今天上午在台北市政府東門廣場有4個團體齊聚，準備接下來的挑戰，包含由自行車產業界組成的領航騎士團，來自日本、南韓、印尼、泰國、台灣的顏值擔當Liv大使組成的國際網紅北進武嶺團，以及挑戰環島的日本騎士團、台北騎士團。

交通部觀光署署長周永暉也到現場為車友們加油打氣，周永暉表示，透過台灣自行車旅遊節一系列的活動，不僅鼓勵國人利用自行車深度旅行，還積極吸引國際友人前來體驗台灣的騎行魅力。台灣的自行車產業知名全球，今年的領航騎士團匯集了自行車產業雄厚實力，傳遞著台灣的自行車文化與永續發展的承諾。

領航騎士團今年要用E-bike深入新竹苗栗淺山地區的村落與秘境，進行三天兩夜的深度之旅，由中華自行車永續聯盟協會理事長劉湧昌、台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長白政忠、自行車新文化基金會董事長劉麗珠共同領軍，並於新竹統一馬武督渡假村辦理自行車產業座談交流會議，分享騎行體驗，研討產品精進、淨零碳排與騎行文化推動，共同促進台灣自行車產業的持續發展與國際競爭力。

現場看到來自各國的網紅要來挑戰北進武嶺，每一位都具備豐富的騎乘經驗，在2017年就曾來台參加過KOM挑戰的泰國網紅Nattha Klongklaew，這次再度來台，她可愛的表示當時完全停不下想要拍照的心情，因為很怕下一次或許就沒有機會再來了，也因此對武嶺的美麗留下深刻的印象。透過這次的活動，希望帶給想要騎車旅遊的女生朋友們鼓勵，並且透過他們的視角將台灣高山之美宣傳出去。

騎士

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