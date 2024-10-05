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中國網賽／詹皓晴挺進女雙4強

中央社／ 台北4日電
台灣網球女將詹皓晴。 聯合報系資料照
台灣網球女將詹皓晴。 聯合報系資料照

台灣網球女將詹皓晴與俄羅斯庫德梅托娃今天在中國公開賽女雙8強，以7比6（7比5）、6比3擊敗斯洛伐克米哈利科娃與英國尼柯爾斯，晉級4強。

在北京舉行的中國網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，台灣女將詹皓晴去年與墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）勇奪女雙亞軍，這次則改與俄羅斯名將庫德梅托娃（VeronikaKudermetova）攜手，兩人在本屆賽事名列女雙第7種子，並靠著對手棄賽，兵不血刃挺進女雙8強。

「台俄聯軍」今天面對扳倒頭號種子的斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）組合，首盤雙方陷入激戰，雖然「台俄聯軍」率先遭到破發，但也隨即回敬破發，並逼出搶7局，在關鍵時刻頂住壓力的情況下，「台俄聯軍」以7比6（7比5）先馳得盤。

帶著聽牌優勢的「台俄聯軍」卻在次盤首局就被破發，所幸兩人沒有自亂陣腳，調整好狀態後，分別在第6、8局突破對手，最後上演完美保發，再以6比3晉級女雙4強，接下來將與義大利科恰雷托（ElisabettaCocciaretto）、俄羅斯薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova）的組合爭取冠軍戰門票。

詹皓晴

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