聽新聞
0:00 / 0:00
跆拳道／王婕菱世青摘金 想看齊羅嘉翎拚奧運奪牌
台灣小將王婕菱首度參加世界青年跆拳道錦標賽，今天奪得女子44公斤級金牌，從小懷抱著奧運夢想的她，未來想向羅嘉翎看齊，目標站上奧運頒獎台。
身上流著阿美族血液的王婕菱，國小三年級開始加入跆拳道社團，但成績並不突出，後來接受教練朱建安指導，在國中轉學前，週末無畏辛苦，在台南、南投兩地奔波訓練，持續加強核心與肌力，終於去年在世界少年跆拳道錦標賽奪銅，今年全中運更斬獲生涯首面金牌。
剛升上雲林縣義峰高中的王婕菱，這次出征在韓國舉行的世界青年跆拳道錦標賽，連過6關，包括在決賽以直落2擊敗地主選手申秀仁（Su-in Shin，暫譯），收下金牌。
其實王婕菱首戰就不輕鬆，遇到奪金熱門的伊朗選手沙基（Parnian Saki），歷經3回合激戰才勝出。朱建安接受中央社訪問時表示，籤表出爐後，抱持著既然遇到就要勇敢面對的想法，並要王婕菱當作冠軍賽在拚。
朱建安在一旁也鼓勵王婕菱，不僅要相信自己，也要相信教練，「就好像是用2個人去打她1個，贏的機會就大很多」。
王婕菱踢下1面金牌，最感動的人莫過於是朱建安，賽後默默拭淚，他說：「過去帶過的選手，最好成績就是銀牌，這次能拿到金牌，真的很不可思議，好像是在做夢。」
王婕菱認為這面金牌相當有意義，看到羅嘉翎在東京奧運摘銅，讓從小就有奧運夢的她直呼「很厲害」，期許自己未來能像羅嘉翎一樣，站上奧運頒獎台。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言