網球／球后斯威雅蒂與教練拆夥 結束3年合作

世界排名第一的波蘭女網名將斯威雅蒂今天證實與同胞教練維多羅斯基結束3年合作，因此將缺席下週的武漢公開賽。兩人合作首季時，斯威雅蒂摘下生涯首座美國網球公開賽冠軍。

法新社報導，4屆法國網球公開賽（French Open）女單冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）在社群媒體平台Instagram發文表示：「經過3年來創造我的生涯最佳成就後，我與我教練維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）一同決定分道揚鑣。」

斯威雅蒂其後在社群媒體平台X發文表示，由於她的團隊有「重大變化」，她決定退出國際女子網球協會（WTA）的武漢公開賽。她對中國球迷感到非常抱歉，「但我希望你們理解我需要一些時間」。

斯威雅蒂9月在美國網球公開賽（US Open）8強賽便遭到淘汰，之後也以「個人因素」為由缺席在北京舉行的1000分級WTA中國公開賽，無緣衛冕冠軍。

現年23歲的斯威雅蒂與維多羅斯基合作的首個賽季，便摘下生涯第2座法網冠軍和至今唯一美網冠軍。她也自去年11月以來維持世界球后頭銜。

斯威雅蒂感激維多羅斯基提供的「經驗、具分析性與戰略性的態度及對網球的大量知識」，助她在兩人合作後幾個月便達成想像不到的成就。她表示自己已與新教練人選有過「初步討論」，將在做出決定後對外公布。

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