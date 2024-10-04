2024寶貝運動會登場 林俊易體驗體驗AR科技運動 

為迎接2025雙北世界壯年運動會，財團法人台北市會展產業發展基金會將於10月5、6日在花博爭艷館舉辦「2024寶貝運動會」，此次活動主題為「玩轉健康力，運動更有趣」，不僅推動全民運動風氣，還融合科技、時尚與運動，為市民提供豐富的體驗，並鼓勵親子運動，促進跨世代的互動與交流。

主辦單位台灣運動文創發展協會特別邀請羽球好手、「左手重炮」林俊易親臨現場與TFA足球俱樂部的U8小球員一起體驗身體素養檢測及最新科技的AR、VR、XR科技的跨世代運動互動，透過最新科技的設備結合運動及體適能檢測為運動選手及樂齡長者和孩童的健康把關。

林俊易首先在體驗了台灣XR智能產業發展協會提供的AR眼鏡實測之後，再體驗足球環境沈浸式訓練後表示這項科技如果能結合真正的專項訓練內容，對於大賽前的訓練準備一定會有幫助。最後在3Ｄ體態分析檢測後結果，檢查出左腿的傷勢則令他嘖嘖稱奇，因為不需透過侵入式及放射性儀器便能在短短幾分鐘內檢查出他全身潛在性的傷勢，他感到相當神奇之外並強烈表達希望母企業土地銀行能添購一台。

台灣XR智能產業發展協會理事長鄭育鎔指出，配戴智慧眼鏡在未來不久可配合訓練需求，同時可進行四位虛擬實境訓練，也可搭配復健療程透過沈浸式遊戲讓訓練和復健變得更有趣不再枯燥乏味，在國外間先進的機種也可搭配穿戴式裝備在投球或飛鏢項目進行更精確的訓練模式。

台灣運動文創發展協會理事長張武業也在受訪時表示，希望透過運動能力的檢測讓更多運動選手及市民更了解自身的運動能力及合適的運動項目發展，這不但是最新科技也是未來的國際趨勢發展，因此配合台北市政府持續推動「運動之都」與「未來之都」的城市願景，率先舉辦「玩轉健康力，運動更有趣」2024寶貝運動會來做一個暖身，讓市民在體驗未來科技的同時享受運動的樂趣，融合科技與時尚元素，打造多元化的健康生活模式，讓運動成為智慧生活的重要一環。

張武業特別補充說到此次運動會的開幕中，特別策劃在今年巴黎奧運霹靂舞競賽大放異彩台北市立大學街舞指導團隊，安排一連串的學生精彩表演。現場除了看到台灣運動文創發展協會打造的各項兒童運動體驗以外，也特別邀請國際時尚藝術文化協會策劃的「寶貝運動時尚走秀」亮點活動，由時尚CEO-溫筱鴻理事長策劃這場走秀，30位孩童與學生模特兒共同攜手在伸展T台上展現自信與活力，將運動與時尚完美結合，呈現出獨特的運動時尚魅力。

而在戶外的爭豔廣場，由台北市體育總會舉辦2024台北市城市足球公開賽，吸引超過百位從U6、U8到U10分組的足球小將們組隊報名參加，為2025雙北世界壯年運動會前期營造運動熱潮，並鼓勵更多市民小朋友參與足球運動，培養下一代優秀的運動人才。 林俊易接受身體姿勢分析儀的檢測。圖／台灣運動文創發展協會提供

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