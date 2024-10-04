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中職／舉重女神郭婞淳變雨神 看球星引退想到自己

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊邀請「舉重女神」郭婞淳開球，兩度都遇到因雨延賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊邀請「舉重女神」郭婞淳開球，兩度都遇到因雨延賽。圖／富邦悍將隊提供

舉重女神」郭婞淳連續2次要為富邦悍將隊開球，都遇到下雨延賽變成「雨神」，她向球迷說「抱歉」，而日前到大巨蛋看球員引退也勾起她的感慨，「總有一天會遇到這個時機點。」

悍將原訂9月22日邀請郭婞淳擔任開球嘉賓，結果當天因雨延賽，改到10月4日舉行，郭婞淳今天再次現身，卻又遇到下雨打不成，這次延到10月10日，郭婞淳因受邀參加國慶典禮，能否第三度到場開球還是問號。

今天中午才搭高鐵北上的郭婞淳，如今變成一日遊，但在悍將室內牛棚已經先練投完畢，郭婞淳笑說：「有幾球投得滿漂亮的，因為3年前有投過，擔心這次球路跑掉，上次投得很完美，怕會有落差。」

日前周思齊引退時，郭婞淳也曾在場參與，她表示：「看學長引退，滿羨慕的，對運動員來說會是很棒回憶，奧運也有選手舉重完就脫下鞋子，代表告別，看到這些會激動，自己總有一天也會遇到這個時機點。」

今年巴黎奧運後，戴資穎、李洋等名將陸續引退，郭婞淳難免也會想像自己退休的時刻，「這是必經過程，到那天我應該會大哭特哭，但還是希望後年（名古屋亞運）比好一點啦。」

郭婞淳因腰傷關係，今年巴黎奧運銅牌作收，她表示，目前持續在治療中，訓練時也要特別注意，接下來預計明年才會參加比賽，除了10月的世錦賽外，還報名3月的原住民運動會，「畢竟是第一次有舉重這個項目，想要參加，但還是要看自己狀態。」

郭婞淳目前待在高雄左營訓練中心備戰，這幾天颱風來襲，她還親自下去清除積水，郭婞淳說：「陽台那邊一下子水太多，淹起來，我住在8樓風很大，有一個聯通走道的地方，玻璃感覺都快破掉。」

牛棚 舉重 郭婞淳

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