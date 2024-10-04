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排球／NCAA女排跨性別風暴 4大學棄賽聖荷西州大加強安全

中央社／ 舊金山3日專電
全美大學體育聯盟（NCAA）女排賽事因選手性別爭議陷入風暴。4所大學為抗議跨性別女性運動員參賽，放棄和加州聖荷西州立大學（圖）的斯巴達隊進行比賽，聖荷西州立大學已採取措施保護球隊。中央社 中央通訊社
全美大學體育聯盟（NCAA）女排賽事因選手性別爭議陷入風暴。4所大學為抗議跨性別女性運動員參賽，放棄和加州聖荷西州立大學（圖）的斯巴達隊進行比賽，聖荷西州立大學已採取措施保護球隊。中央社 中央通訊社

全美大學體育聯盟（NCAA）女排賽事因選手性別爭議陷入風暴。4所大學為抗議跨性別女性運動員參賽，先後放棄和加州聖荷西州立大學的斯巴達隊進行比賽，恐掀骨牌效應，聖荷西州立大學已採取措施保護球隊。

NCAA女子排球賽事近期極度不平靜，猶他州立大學（Utah State University）昨天宣布不參加原定在23日與加州聖荷西州立大學（San Jose State University）的賽事，成為近期第4所放棄和該校比賽的大學隊伍，此風波引發美國媒體關注。

猶他州立大學於官網表示，大學將遵守西部山區聯盟（Mountain West Conference，MWC）關於賽事的政策。根據規定，聖荷西州立大學自動勝出。

就在猶他州立大學棄賽的前一天，懷俄明大學（University of Wyoming）才臨時宣布放棄原定於10月5日星期六舉行的賽事，懷俄明州長高登（MarkGordon）也於X平台表示支持球隊的決定。加上之前愛達荷州的波伊西州立大學（Boise State University）和南猶他大學（Southern Utah University），累計有4所學校棄賽。

儘管校方並未特別說明原因，但整起風波在社群媒體上掀起議論。

事件原委始於聖荷西州立大學女排隊涉及的跨性別運動員爭議。據舊金山紀事報（San FranciscoChronicle）報導，女排隊共同隊長施萊瑟（BrookeSlusser）9月參與一項訴訟，挑戰NCAA對跨性別運動員在女性運動項目中的參與政策。

根據NCAA的政策，跨性別女性若已持續服用抑制睪固酮藥物至少一年，就可以參加女子隊伍的比賽。今年3月，一些大學運動員為此對NCAA提出集體訴訟。

法庭文件指出，施萊瑟稱自己的一名隊友是跨性別者，不希望她留在隊伍中。

SFGATE報導，根據訴訟內容，施萊瑟認為跨性別隊友對其他球員造成身體上的風險，因為她們扣球的力度比施萊瑟曾經比賽過的任何女性運動員要來得大。

聖荷西州立大學今天與科羅拉多州立大學（Colorado State University）的賽事照常舉行。加州「信使新聞」（The Mercury News）今天指出，聖荷西州立大學已採取措施在球隊於主場和客場出賽時，安排校警保護隊員免受安全威脅。

聖荷西州立大學發言人史密斯麥唐納（MichelleSmith McDonald）表示，社群媒體上一些針對球隊和學校的發言令人不安，學校有保護學生安全的責任。

史密斯麥唐納說，儘管這幾場賽事聖荷西州立大學因為對手棄賽而直接獲勝，但是在NCAA錦標賽的參賽資格中，這些棄賽的比賽會被當作「無效比賽」。

「信使新聞」指出若更多球隊棄賽，恐會影響聖荷西州立大學季後賽的資格。

NCAA發言人強生（Greg Johnson）透過聲明表示，NCAA會確保運動員在所有NCAA錦標賽的公平競爭。聖荷西州立大學強調，運動員均符合NCAA的規則。

此事件仍在發酵，LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）倡議者安托洛維奇（Gabrielle Antolovich）告訴舊金山灣區媒體KTVUFOX2，針對跨性別和LGBTQ群體的負面情緒過多，「全國各地有500項針對我們的立法」，大學棄賽相當於對平等權利的攻擊。

NCAA 排球 高登

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